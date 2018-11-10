Яценюк: Инвестиции в инфраструктуру – это создание рабочих мест и зарплаты для граждан

За четыре месяца будет сделано то, что планировалось десятилетиями и не делалось

В субботу, 10 ноября, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, народные депутаты НФ Павел Дзюблик и Вадим Кривенко осмотрели ход ремонта моста через реку Тетерев в Радомышле Житомирской области.

Яценюк подчеркнул, что мост в Радомышле не ремонтировался ни разу с момента возведения – уже 54 года. Вопрос его реконструкции – крайне важен, ведь "касается 25 тысяч человек в местной объединенной территориальной общине".

Фото: "Народный фронт"

Лидер "Народного фронта" напомнил, что под его председательством правительство в 2014 году включило Радомышльский мост в список объектов капитального ремонта.

После вступления в действие с 2018 года закона о создании Дорожного фонда, принятого в 2016 году благодаря усилиям министра инфраструктуры Владимира Омеляна, представителя партии "Народный фронт" в правительстве, и народных депутатов фракции "Народный фронт" удалось начать реконструкцию и ремонт таких проектов.

Яценюк отметил, что реконструкция моста должна быть завершена к декабрю 2018-го.

Фото: "Народный фронт"

Лидер "Народного фронта" отметил, что такие проекты, кроме всего, – это и создание рабочих мест. Он рассказал, что пообщался с работником, привлеченным к реконструкции Радомышльского моста, и тот рассказал, что получает 10 тыс. гривен за 15 рабочих дней.

"То есть это деньги, которые идут на инфраструктуру в маленьких городах, создание рабочих мест и заработную плату для людей. И тогда люди понимают, зачем они платят налоги, зачем выбирают народного депутата, который работает в этом округе", – сказал Яценюк.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что в этом году в дорожное строительство напрямую из Дорожного фонда было инвестировано около 32,6 млрд гривен.

Фото: "Народный фронт"

Реконструкцию Радомышльского моста он назвал "красноречивым шагом": "За четыре месяца мы делаем то, что планировалось десятилетиями и не делалось. 230 метров моста по 20 млн гривен – это сверхдешевая цена. И в декабре этот мост будет уже служить как жителям ОТО, так и всем гражданам Украины, которые будут безопасно, без риска для своего здоровья, без риска для своего транспорта пересекать реку Тетерев".

Яценюк также отметил усилия народного депутата фракции НФ Павла Дзюблика: "Так должен работать депутат. Он беспокоится об округе, о людях. И в парламенте работает над тем, чтобы в государственном бюджете на тот округ, где он избирался, выделялись средства, чтобы у людей была лучше жизнь".

Фото: "Народный фронт"

Дзюблик добавил, что это уже второй мост, который восстанавливается в Радомышльской ОТО. Первый – это завершенный в прошлом году долгострой еще с 2010-го. Кроме этого, как сообщил депутат, в Радомышльской ОТО в этом году было отремонтировано и построено 18 километров автодорог.

Напомним, 6 ноября Яценюк поддержал эко-акцию, посадив "деревья мира".

А неделей ранее в Черновцах министр внутренних дел Арсен Аваков и Яценюк представили новую программу соцобеспечения Нацполиции и ГСЧС.