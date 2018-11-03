Яценюк и Аваков представили новую программу соцобеспечения Нацполиции и ГСЧС

В новом бюджете заложено повышение минимальных зарплат для работников ГСЧС до 9000 грн, а полицейских – до 9200

В Черновцах лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк и министр внутренних дел Арсен Аваков, а также председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин и председатель Национальной полиции Сергеем Князев встретились с представителями ГСЧС и Национальной полиции области.

На встрече в субботу, 3 ноября, была представлена программа социального обеспечения работников ГСЧС и Национальной полиции. Среди механизмов соцобеспечения – повышение заработной платы, компенсация за аренду квартир и система финансового лизинга на приобретение собственного жилья.

Черновцы стали первым городом, где представлена эта программа.

Введение новых механизмов социального обеспечения, подчеркнул Яценюк, – это "новый шаг, чтобы у вас было собственное жилье и чтобы вы почувствовали, что о вас беспокоится государство", – обратился он к присутствующим: "Что вам никуда не надо ехать, вам надо просто работать на свою страну, и страна будет думать о вас".

Яценюк убежден, что премьер-министр поддержит это решение и будут приняты соответствующие постановления Кабинета министров.

В качестве первого шага на эту программу выделяется 2 млрд грн, то есть на первом этапе около 4 тысяч человек могут попасть под эту программу: "Следующий год – еще больше. Мы будем двигаться по увеличению программы".

Он отметил, что для Буковины программа социального обеспечения имеет очень важное значение, ведь уровень трудовой миграции здесь один из самых высоких: "Человеческий капитал, человеческие ресурсы и человек, который работает в системе, – это то, на что мы хотим направить наши социальные программы, и это то, за что будет голосовать фракция при принятии закона о госбюджете".

Лидер "Народного фронта" напомнил, что в новом бюджете заложено повышение минимальных зарплат для работников ГСЧС до 9000 грн, а полицейских – до 9200 грн, напомнив, что в 2014 году для полицейских зарплата составляла 1800 гривен, для Службы по чрезвычайным ситуациям – 2200 грн.

Яценюк напомнил, что в 2014 году ситуация в правоохранительной системе была чрезвычайно тяжелой: "Милиции на улицах не было. У спасателей не было ни машин, ни материально-технического обеспечения, зарплаты были на уровне 2000 гривен".

"Тогда были приняты несколько важных решений для системы. Это были, в первую очередь, решения о сохранении страны. А страна не может существовать без каждого из вас, без полицейского и без спасателя", – сказал он, вспомнив, что были созданы новая Национальная полиция, Национальная гвардия, проведена реформа Службы по чрезвычайным ситуациям.

Он отметил, что для Национальной полиции приобретено 3000 машин, в Службе по чрезвычайным ситуациям – 450 новых пожарных машин, а в целом автопарк увеличился на 600 автомобилей. Для Национальной гвардии поставлены сотни единиц новой техники.

"Все это делалось на высшем уровне. Но высший политический уровень ничего не стоит без каждого из вас. Мы построили систему. Но высшая ценность – это человек в этой системе. И то, что делают министр внутренних дел и правительство, – принимают решение, сохранившие каждого из вас в новой правоохранительной системе. Сейчас важно – это социальное обеспечение для каждого работника Национальной полиции, Национальной гвардии, Службы по чрезвычайным ситуациям, Вооруженных сил Украины", – сказал Яценюк.

Он также подчеркнул, что в Украине появится один из крупнейших парков гражданских вертолетов в Восточной Европе: "Это личная заслуга Арсена Авакова, что в Украине будет 55 вертолетов, а в Черновцах будет одна из баз по их размещению и ремонту, а также тренировке".

Для Буковины как для высокогорного региона это крайне важно, отметил он.

Лидер "Народного фронта" сообщил, что первые вертолеты поступят в конце текущего года, а программа с правительством Франции рассчитана на несколько лет.

"Есть много шагов, которые надо делать. И они зависят от работы каждого из вас. Вы делаете большое дело – спасибо вам за это", – обратился Яценюк к работникам Нацполиции и ГСЧС Буковины.

Сегодня в Черновцах Яценюк и Аваков также вручили пожарные машины для ГСЧС Черновцов.

Напомним, в конце мая глава МВД Арсен Аваков от имени правительства подписал договор на поставку Украине 55 вертолетов компании Airbus Helicopter – в частности, моделей H125, H145 и H225.

Также Аваков рассказал, что три вертолета для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и один для Нацгвардии от Airbus Helicopters поступят до конца 2018 года.