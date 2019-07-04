Яценюк назвал Европе и Америке главного врага Украины

Политик обратился к партнерам нашей страны проявить сильную политическую волю и поддержать Украину

Арсений Яценюк в Торонто / Фото: nfront.org.ua.

Политическое лидерство – это вызов и для нового президента, и для нового парламента, и нового правительства. Будет ли у них мужество показать результат. Смогут ли они провести мощные, возможно непопулярные, но необходимые реформы, заявил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк на третьей Конференции по поддержке реформ в Украине 3 июля в Торонто.

Говоря о том, какую программу может воплощать новая украинская власть и новый президент, Яценюк отметил: "В политике нет магов. Представители власти – не волшебники, они не могут творить чудеса. Это очень важно понять всем – как в нашей стране, так и за ее пределами".

Он напомнил, что, когда занял пост премьер-министра в 2014 году, на едином казначейском счете было 10 тысяч долларов: "У нас не было армии, не было полиции. Не было газа, практически иссякла электроэнергия, инфляция росла невероятными темпами, минус 10% ВВП. Мы были на грани катастрофы. Но мы выжили".

"Я никогда не скажу, что это моя заслуга. Это заслуга украинского народа. Мы спасли нашу страну", – сказал он.

"Мы сделали то, что можем. Можем ли мы сделать больше? Надеюсь, да. Именно поэтому я желаю удачи президенту Зеленскому", – отметил лидер "Народного фронта".

"Насколько я понимаю, и новый президент, и новое правительство будут делать практически то, что делали мы. Это такая же медицинская инструкция. Это такой же экономический протокол. МВФ критикуют во всем мире. И что? Покажите мне альтернативу. Альтернативы нет. Во всем мире критикуют жесткую экономию. И что? Можно тратить только то, что заработали. Если потратите больше – будете неплатежеспособными... Если у вас закончатся деньги, вы обанкротитесь", – подчеркнул Яценюк.

Политик напомнил, что Украина имеет несколько врагов: "Главным врагом украинского государства является Российская Федерация. Кроме этого, у нас есть другие враги – демагоги, популисты и безумцы в политике. У нас есть еще один враг – отсутствие единства в Европейском Союзе, отсутствие единства между США и ЕС, отсутствие единства внутри НАТО".

"Мы как страна твердо верим, что наступит время, когда Украина станет членом и ЕС, и НАТО. Мы выполним свою "домашнюю работу", потому что это – воля народа", – подчеркнул лидер НФ.

"Вместе мы обращаемся к нашим партнерам проявить свою сильную политическую волю, поддержать Украину и однажды – поздравить нашу страну как одного из сильнейших членов ЕС и НАТО. Это улица с двусторонним движением: и вы, и мы, заинтересованы в успехе Украины", – подчеркнул Яценюк.

Конференция по поддержке реформ в Украине (Ukraine Reform Conference) – ключевое ежегодное международное событие, посвященное экспертному обсуждению прогресса реформ в Украине.

Нынешнее событие в Торонто – уже третья конференция по поддержке реформ в Украине – предыдущие проходили Лондоне в 2017 году и в Копенгагене в 2018 году.

Напомним, посетивший Конференцию по поддержке реформ в Украине президент Владимир Зеленский призвал канадцев вкладывать деньги в Украину . От иностранных партнеров ждут инвестиций в зеленую энергетику и участия в восстановлении Донбасса.

А премьер Канады Джавстин Трюдо заявил, что Оттава выделит Украине 25 млн канадских долларов на реформы .

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