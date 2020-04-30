Яценюк назвал главную проблему Минских соглашений

Украина должна призвать Запад перезапустить переговорный процесс с Россией, говорит политик

Украина должна изменить линию на переговорах в "нормандском" формате , чтобы Москва не установила на нашей земле свою новую губернию. Об этом лидер партии "Народный фронт", премьер-министр (2014-2016) Арсений Яценюк написал в своем Facebook.

"Завершилась очередная "нормандская" встреча. Виртуальная по форме и содержанию", – отметил он.

"Россия ничего не выполняет и не намерена выполнять. Презирает западных переговорщиков. "Разводит" наших представителей. А тем не хватает опыта, знаний и характера", – написал Яценюк.

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Он напомнил, что агрессия России против Молдовы началась в начале 1990-х.

"Но Москва не была наказана, а наоборот закрепила статус "наблюдателя" в конфликте. Международный мирный процесс продолжается. Уже почти тридцать лет", – отметил лидер "Народного фронта".

"Россия атаковала Грузию в 2008 году. Москва снова в статусе "наблюдателя". Международный мирный процесс продолжается. Более десяти лет", – добавил Яценюк.

"В нашей ситуации тоже все давно ясно. Минский процесс – это тупик. В своей трясине он может болтаться годами", – отметил он.

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Яценюк убежден, проблема не только в том, что Москва не выполняет Минские договоренности: "Главная проблема в том, что Минские договоренности не способны принести мир".

"Нормандский формат погряз в виртуальной реальности. Ни одного реального шага вперед. Годами", – отметил лидер "Народного фронта".

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"Нынешние власти проигрывают Москве инициативу и теряют международные позиции. Эту пластинку надо останавливать", – подчеркнул он.

"Украина должна представить Совету Безопасности ООН доказательства постоянных нарушений Россией нашего суверенитета и мирных договоренностей после последнего саммита в Париже", – отметил Яценюк.

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"Украина должна призвать Соединенные Штаты, Европейский Союз, Германию и Францию ​​осуществить перезапуск переговорного процесса", – добавил он.

Яценюк считает, что "невыполнение Россией Минских соглашений должно быть формально признано нашими партнерами и зафиксировано как международно-правовой факт".

"Путь к настоящему миру должен пролегать через новый глобальный формат переговоров, расширение санкций против агрессора, развертывание международной миротворческой миссии и через полноценную реализацию положений нашего закона об оккупированных территориях, одобренного благодаря "Народному фронту" в 2018 году. Такой должна быть наша позиция", – написал экс-премьер.

"Хватит быть молчаливыми, терпеливыми и беспомощными наблюдателями за дерзкими действиями Путина и его клевретов. Это наши люди страдают. Наивные эксперименты власти их не защитили и не защитят", – отметил Яценюк.

"Если Украина продолжит линию "виртуальной" псевдодипломатии, которая происходит сейчас, то Москва сделает все, чтобы установить на нашей земле свою новую губернию", – резюмировал лидер "Народного фронта".

Напомним, накануне "нормандских" переговоров в Германии заявили, что Россия должна повлиять на сепаратистов .

Ранее также сообщалось, что Яценюк отреагировал на механизм урегулирования конфликта на востоке Украины, предложенный в Минске:

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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