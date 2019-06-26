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Яценюк назвал позорным решение о возвращении России в ПАСЕ

26 июня, 18:30

Политик призвал МИД Украины сделать демарши в тех странах, которые поддержали это позорное решение

Фото: nfront.org.ua
Фото: nfront.org.ua.

Россия, которая нарушает международное право и совершает агрессию, должна нести за это наказание, а не возвращаться в Парламентскую Ассамблею Совета Европы, заявил экс-премьер-министр Украины (2014-2016), лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

Он подчеркнул, что решение о возвращении России в ПАСЕ является "позорным": "Это поражение Запада и победа России. И к этому поражению Запад сам причастен".

Украинский парламент должен на внеочередном заседании рассмотреть этот вопрос и обратиться к партнерам и союзникам из европейских парламентов с тем, чтобы осудить этот позорный шаг, подчеркнул лидер "Народного фронта".

Жесткая реакция крайне необходима, подчеркнул Яценюк: "Если мы промолчим, завтра так же потихоньку снимут санкции, введенные против России за оккупацию Крыма, Донецка и Луганска. А послезавтра еще отдельные наши партнеры будут осуждать Украину, а не Россию, за "невыполнение Минских соглашений".

Кроме того, отметил он, Министерство иностранных дел должно сделать демарши в тех странах, "которые поддержали это позорное решение".

"Мы должны проявить позицию. Мы должны защитить свободу. Мы должны защитить нашу территориальную целостность. И мы должны на весь мир сказать: тот, кто нарушает международное право, кто совершает агрессию, – а это Россия, – должен нести за это наказание, а не возвращаться в Парламентскую Ассамблею Совета Европы под аплодисменты наших западных партнеров", – заявил Яценюк.

Как сообщали новости "Сегодня", Мониторинговый комитет ПАСЕ рекомендовал Ассамблее утвердить права российской делегации. Также комитет выдвинул к России ряд требований, в частности и по Украине.

Как сообщали новости "Сегодня", в ночь на 25 июня на сессии ПАСЕ было принято решение разрешить делегации РФ вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса. "За" соответствующую резолюцию проголосовали 118 парламентариев, "против" – 62, и еще 10 воздержались.

В ответ украинская делегация решила покинуть ПАСЕ. Глава делегации Украины, народный депутат Владимир Арьев обратился к Верховной Раде и президенту Украины принять срочные решения по ситуации в Ассамблее.


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Тег Россия, яценюк, демарш, народный фронт, ПАСЕ

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