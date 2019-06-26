Сделать стартовой
26,19
29,83
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Комитет ПАСЕ рекомендовал утвердить права России в Ассамблее

26 июня, 11:08

Решение относительно полномочий России могут оставить в силе – комитет ПАСЕ выступил в поддержку россиян

Фото: twitter.com/pace
Фото: twitter.com/pace.

В Парламентской ассамблее Совета Европы рассматривают обжалование полномочий российской делегации. Мониторинговый комитет ПАСЕ рекомендовал Ассамблее утвердить права российской делегации. Об этом говорится в проекте резолюции.

В комитете отмечают, что Ассамблея всегда была привержена политическому диалогу как средству достижения компромисса и долговременных решений, и что она является наиболее важной платформой для диалога по обязательствам Российской Федерации в соответствии с Уставом Совета Европы. Комитет не нашел оснований предлагать Ассамблее налагать на россиян какие-либо ограничения.

"Учитывая важность выборов генерального секретаря (Совета Европы) и судей Европейского суда по правам человека, (комитет ПАСЕ) будет приветствовать участие делегаций всех государств-членов … Поэтому комитет предлагает утвердить полномочия Российской Федерации", – говорится в проекте резолюции.

Читайте также

Также Россию призывают вернуться к сотрудничеству с Мониторинговым комитетом и всеми другими комитетами Ассамблеи и вступить в конструктивный диалог о выполнении своих обязательств по ранее принятым в 2014 и 2015 годах резолюциям (по аннексии Крыма и агрессии на Донбассе), а также требует от Москвы выполнения следующих шагов:

  • освободить 24 украинских моряка, захваченных в Керченском проливе по обвинению в "незаконном пересечении границы РФ";
  • немедленно оплачивать все сборы в Совет Европы;
  • безусловно и в полной мере сотрудничать с совместной следственной группой и голландской прокуратурой в привлечении к ответственности виновных в сбивании рейса MH 17;
  • полностью сотрудничать с международным сообществом в расследовании убийства Бориса Немцова.
  • Теперь этот проект резолюции будет вынесен на голосование на сессии Парламентской ассамблеи.

Как сообщали новости "Сегодня", в ночь с 24 на 25 июня на сессии ПАСЕ было принято решение разрешить делегации РФ вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса. "За" соответствующую резолюцию проголосовали 118 парламентариев, "против" – 62, и еще 10 воздержались. В то же время в ПАСЕ объяснили, почему нужно было вернуть Россию в Ассамблею.

В Украине очень резко восприняли вести из Страсбурга. Политики и дипломаты считают, что Совет Европы скомпрометировал себя и потерял авторитет, "наплевал" на европейские ценности. Отреагировал на решение европейцев и президент Украины. Владимир Зеленский разочарован решением ПАСЕ. В то же время глава государства рассчитывает, что европейские политики также рьяно, как они добивались возвращения россиян в организацию, будут требовать от России возвращения украинских моряков.

Также 25 июня украинская делегация решила покинуть ПАСЕ. Глава делегации Украины, народный депутат Владимир Арьев обратился к Верховной Раде и президенту Украины принять срочные решения по ситуации в Ассамблее.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, комитет, полномочия, ПАСЕ

Вы сейчас просматриваете новость " Комитет ПАСЕ рекомендовал утвердить права России в Ассамблее". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Климпуш-Цинцадзе: Сторонников России в ПАСЕ нужно свозить на Донбасс

Сегодня, 10:31

В Ассамблее у Москвы достаточно союзников, но им нужно показать, что натворила Россия в Украине

В Грузии сожалеют о возвращении России в ПАСЕ

Сегодня, 01:03

В Грузии уверили, что еще в мае не поддержали это решение

"Нельзя допускать": в США прокомментировали возвращение России в ПАСЕ

Вчера, 22:52

США были поражены усилиями украинской делегации

Россия выдвинула свое условие возвращения в зал ПАСЕ

Вчера, 23:00

Делегация планирует не приходить в первой половине дня в ПАСЕ

Откажись от этих 8 продуктов, если хочешь иметь красивую талию

Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается

Цикорий: польза и вред растворимого напитка

Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры

Чего нельзя делать в день рождения: Топ-7 примет

Жена Монатика показала редкий кадр с семейного отдыха

Израильский стартап поможет спасти планету

Почему Япония лидер по количеству самоубийств

Свитолина рассталась с Монфисом

Мирча Луческу: «7 из 11 игроков основы сборной Украины – мои»

Вот как я заработала на машину. Мой пошаговый метод

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Пенсионный вопрос: хватит ли в бюджете денег до конца года

Сегодня, 07:51

Эксперты говорят, что пока ситуация не критична, но Украине как воздух нужен ощутимый рост экономики

Месяц с новым президентом: эксперты рассказали о плюсах и минусах Зеленского на посту гаранта

Вчера, 07:38

У гаранта среди достижений называют сдвиг по "Нормандии", а эксперты говорят о решительности

Водители, бухгалтеры и адвокаты станут не нужны: какие профессии вскоре могут исчезнуть

24 июня, 07:37

В течение последующих 10 лет исчезнет почти половина сегодняшних профессий

На рынке труда в Украине назревает коллапс: работодатели не берут на работу людей старше 40, а молодежи не хватает

24 июня, 07:00

Больше всего сотрудников среди старшего поколения, а вот молодежи сильно не хватает

Гафт о смерти единственной дочери: «Я виноват»

Почему у женщины растет животик? 5 основных причин

7 кухонных приборов, от которых давно пора избавиться
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь