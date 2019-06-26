Комитет ПАСЕ рекомендовал утвердить права России в Ассамблее

Решение относительно полномочий России могут оставить в силе – комитет ПАСЕ выступил в поддержку россиян

Фото: twitter.com/pace.

В Парламентской ассамблее Совета Европы рассматривают обжалование полномочий российской делегации. Мониторинговый комитет ПАСЕ рекомендовал Ассамблее утвердить права российской делегации. Об этом говорится в проекте резолюции.

В комитете отмечают, что Ассамблея всегда была привержена политическому диалогу как средству достижения компромисса и долговременных решений, и что она является наиболее важной платформой для диалога по обязательствам Российской Федерации в соответствии с Уставом Совета Европы. Комитет не нашел оснований предлагать Ассамблее налагать на россиян какие-либо ограничения.

"Учитывая важность выборов генерального секретаря (Совета Европы) и судей Европейского суда по правам человека, (комитет ПАСЕ) будет приветствовать участие делегаций всех государств-членов … Поэтому комитет предлагает утвердить полномочия Российской Федерации", – говорится в проекте резолюции.

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Также Россию призывают вернуться к сотрудничеству с Мониторинговым комитетом и всеми другими комитетами Ассамблеи и вступить в конструктивный диалог о выполнении своих обязательств по ранее принятым в 2014 и 2015 годах резолюциям (по аннексии Крыма и агрессии на Донбассе), а также требует от Москвы выполнения следующих шагов:

освободить 24 украинских моряка, захваченных в Керченском проливе по обвинению в "незаконном пересечении границы РФ";

немедленно оплачивать все сборы в Совет Европы;

безусловно и в полной мере сотрудничать с совместной следственной группой и голландской прокуратурой в привлечении к ответственности виновных в сбивании рейса MH 17;

полностью сотрудничать с международным сообществом в расследовании убийства Бориса Немцова.

Теперь этот проект резолюции будет вынесен на голосование на сессии Парламентской ассамблеи.

Как сообщали новости "Сегодня", в ночь с 24 на 25 июня на сессии ПАСЕ было принято решение разрешить делегации РФ вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса. "За" соответствующую резолюцию проголосовали 118 парламентариев, "против" – 62, и еще 10 воздержались. В то же время в ПАСЕ объяснили, почему нужно было вернуть Россию в Ассамблею.

В Украине очень резко восприняли вести из Страсбурга. Политики и дипломаты считают, что Совет Европы скомпрометировал себя и потерял авторитет, "наплевал" на европейские ценности. Отреагировал на решение европейцев и президент Украины. Владимир Зеленский разочарован решением ПАСЕ. В то же время глава государства рассчитывает, что европейские политики также рьяно, как они добивались возвращения россиян в организацию, будут требовать от России возвращения украинских моряков.

Также 25 июня украинская делегация решила покинуть ПАСЕ. Глава делегации Украины, народный депутат Владимир Арьев обратился к Верховной Раде и президенту Украины принять срочные решения по ситуации в Ассамблее.

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