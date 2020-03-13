Яценюк: Необходима "формула Зеленского", которая отвечает национальным интересам

"Нет четкости со стороны украинского государства, главы государства и правительства, как мы собираемся вернуть территорию Донецка, Луганска и Крыма назад в Украине, как мы собираемся восстановить территориальную целостность украинского государства. Президент должен представить "формулу Зеленского", которая соответствует украинским национальным интересам", – подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк на одном из украинских телеканалов.

Отвечая на вопрос о презентации в Киеве так называемой "платформы примирения и единства", Арсений Яценюк отметил: "Кого с кем мирить? Украинцев с украинцами? Так мы не ссорились. Украинцев с путинской Россией? Мы не помиримся с ними, потому что они на нас напали, а не мы на них".

Арсений Яценюк подчеркнул, что видит в этой ситуации сходство с российским подходом: "Россия сначала отправляет в Сирию армию, а затем отправляет концерты, театры, симфонические оркестры. Как только РФ хочет "присыпать" свою военную агрессию в любой части мира, в том числе и в Украине, они начинают всегда говорить: "нам нужен гуманитарный диалог".

Реклама

Российская информационная рамка, подчеркнул он, может заключаться в следующем: "Украинцы же начали примирения, это означает, что они по факту признали внутренний конфликт в Украине. Это означает, что украинцы поссорились между собой, а не Россия захватила территорию Украины ".

"Поэтому я здесь вижу российский след. Это их комбинация", – добавил лидер "Народного фронта".

В тренде Зеленскому представили новую систему фиксации нарушений ПДД: видео

Еще одна причина таких проблем, подчеркнул Арсений Яценюк, заключается в отсутствии "четкости со стороны украинского государства, главы государства и правительства – как мы собираемся вернуть территорию Донецка, Луганска и Крыма назад в Украине, как мы собираемся восстановить территориальную целостность украинского государства".

"Есть разные формулы: Штайнмайера, еще кого-то. Главное – президент должен представить формулу Зеленского, которая соответствует украинским национальным интересам. И тогда разного рода платформы не будут появляться".

Ранее Яценюк напомнил. что власть должна знать, что Путин – враг.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама