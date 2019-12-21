Яценюк о санкциях США против "Северного потока – 2": Когда мы действуем вместе, мы в безопасности

Очень важно выдержать грамотную политику и действовать строго в пользу национальных интересов, говорит политик

/ Фото: Народный фронт

Соединенные Штаты усилили санкции против "Северного потока – 2". В этом видим общую волю республиканцев и демократов. "Это знак для всех – когда действуем вместе, тогда мы в безопасности, подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в своей заметке на Facebook 21 декабря.

Он приветствовал решение президента Дональда Трампа, который поддержал соответствующие законодательные нормы, одобренные американским Конгрессом.

Яценюк подчеркнул, что правительство Украины, которое он возглавлял в 2014-2016 годах, "было главным инициатором масштабных международных усилий для противодействия планам России провести газовую оккупацию Европы".

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"Очень важно, чтобы нынешнее правительство сумело выдержать нашу грамотную политику и действовало строго в пользу национальных интересов", – подчеркнул лидер "Народного фронта".

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"Сомнительные компромиссы с Москвой приносят только вред, убытки и позор. Действуйте, как действовали мы. Не идите на уступки врагу. Держите позиции – и мы победим", – написал Яценюк.

Ранее глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев назвал "лучшим предновогодним подарком" решение трубоукладчика "Северного потока – 2" – компании Allseas – приостановить строительство.

Тем временем МИД России нервно отреагировал на санкции против "Северного потока – 2".

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