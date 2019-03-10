Яценюк призвал кандидатов в президенты сдержаннее давать обещания

Экс-премьер просит кандидатов не доводить общество до срыва из-за невыполнения обещаний

Яценюк призвал кандидатов в президенты сдержаннее давать обещания 2019-03-10T23:45:00+02:00 Политика Экс-премьер просит кандидатов не доводить общество до срыва из-за невыполнения обещаний

Лидер "Народного фронта" призвал кандидатов в президенты сдержаннее давать обещания, чтобы не доводить общество до срыва из-за их невыполнения.

"У нас разные подходы с кандидатами в президенты, когда я заступал на пост кандидата премьер-министра первый и второй раз я сказал – улучшения не будет ни сегодня, ни завтра. Ситуация крайне тяжелая, но мы сделаем все для того, чтобы ее стабилизировать и честно говорю о том, что невозможно и проводить реформы и удерживать рейтинг, поэтому объективно, что сегодняшние обещания будут дорого стоить завтра, потому что можно обещать только то, что можно сделать, а если ты это не сделал, тебя ровно через несколько недель народ Украины, который за тебя проголосовал, политически четвертует", – заявил он.

Учитывая опыт Арсения Яценюка и его отказ от президентских амбиций в текущей кампании, а следовательно - беспристрастность, канал "Украина" пригласил экс-премьера к непосредственному участию в следующем выпуске программы "Главная тема. Выбор". Яценюк, как спикер общества, в противовес кандидатам в президенты.

"Участником программы "Главная тема" – конечно, но в формате не кандидата в президенты, но дважды премьер-министра страны, который прошел все государственные должности кроме одной, я готов поделиться своими мыслями с вашей уважаемой аудиториеи, с аудиторией канала "Украина", – отметил Яценюк.

Напомним, гостями прошлых выпусков ток-шоу "Главная тема. Выбор" стали министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, Юрий Вилкул и Юлия Тимошенко.

Смотрите ток-шоу "Главная тема. Выбор" с Еленой Кот с 22 февраля по пятницам в 21:00!

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