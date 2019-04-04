Яценюк рассказал почему в Киеве появилась улица Джона Маккейна

По его словам, переименование бывшей улице Кудри в честь Маккейна – символический акт декоммунизации

Арсений Яценюк / Фото: nfront.org.ua.

Яценюк рассказал почему в Киеве появилась улица Джона Маккейна //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/cc3/f4a/5c8cc3f4ac2e5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/cc3/f4a/5c8cc3f4ac2e5.jpg 2019-04-04T20:26:24+03:00 Политика По его словам, переименование бывшей улице Кудри в честь Маккейна - символический акт декоммунизации

Лидер партии "Народный фронт "Арсений Яценюк заявил, что память о сенаторе Джоне Маккейне наконец увековечена в Украине появлением в Киеве улицы его имени.

"Улица, ведущая к бывшей площади Дзержинского, переименована в честь человека, который воевал с советской империей в небе, пережил плен в промосковских коммунистов В Вьетнама, – и до последнего вздоха продолжал борьбу за свободу народов, демократию и капитализм", – написал Яценюк в своем Facebook.

Он подчеркнул, что Джон Маккейн был не просто союзником нашего государства, "а родным собратом Украины": "Он был другом, уделял украинскому вопросу много своего времени и сил. Более десятка раз он был в Киеве. Его законодательная и политическая поддержка до сих пор много значит для Украины и помогает в нашей борьбе за свободу".

Также Яценюк выразил благодарность тем, кто реализовал эту инициативу: "Спасибо и своим однопартийцам, друзьям и коллегам, что ее поддерживали. Это – правильное и важное дело".

Напомним, с инициативой назвать именем сенатора Маккейна одну из центральных улиц столицы в Киевский городской совет обратилась в сентябре 2018 парламентская фракция "Народного фронта".

Сегодня Киевский городской совет 71-м голосом принял соответствующее решение и переименовал улицу Ивана Кудри в честь Джона Маккейна.

Как сообщалось ранее, сенатор, которого называли "большим другом Украины", скончался в августе 2018 года. О переименовании одной из улиц в его честь в столице заговорили еще в прошлом году. Семья американского политика эту инициативу поддержала, о чем уведомила Киевраду официальным письмом.

Секретарь Киеврады Владимир Прокопив отмечал, что Джон Макккейн активно отстаивал интересы Украины и поддерживал наше стремление жить в современной, демократической стране.

Напомним, Джон Сидни Маккейн родился 29 августа 1936 года. Он представлял в Сенате США штат Аризона, в 2016 году его переизбрали на шестой срок. В 2008 году Маккейн баллотировался в президенты от Республиканской партии. Также он известен жесткой политикой в отношении России, против которой призывал к новым и новым санкциям, и действующего президента США Дональда Трампа.

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