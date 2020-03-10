Яценюк: Размер залога на местных выборах – это введение имущественного ценза на политическую деятельность

Залог для участия в выборах может составить 100 млн грн, говорит лидер «Народного фронта»

Лидер партии "Народный фронт", экс-премьер Арсений Яценюк считает: чтобы принять участие в местных выборах, партиям только на залог придется выложить 100 млн гривен. Об этом политик заявил в эфире "Радио НВ" 10 марта.

Яценюк подчеркнул: "Есть информация, что якобы парламент планирует изменить законодательство о местных выборах и предусмотреть, что в гонке имеют право участвовать только те партии, которые выставят своих кандидатов по двум третям областей и, соответственно, – районов, городов Украины".

По законодательству, отметил он, размер залога для участия в выборах составит 100 млн грн.

Реклама

"Это введение имущественного ценза на политическую деятельность в Украине", – отметил Яценюк.

Сайт "Сегодня" сообщал, что лидер партии "Народный фронт" опроверг сообщения о том, что у него была вероятность стать главой правительства вместо Алексея Гончарука или возглавить Нацбанк .

Напомним, ранее Арсений Яценюк заявил, что отставка нового правительства будет означать досрочные выборы .

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама