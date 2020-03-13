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Яценюк: Россия начала распространять против меня фейки геббельсовского стиля

13 марта, 16:55

Сергей Остапенко

Лидер "Народного фронта" уверен, что у Кремля ничего не получится

За Украинское государство надо бороться всеми силами, которые есть, в том числе и в первую очередь против русского нашествия, которое не отступает. Об этом в эфире "Прямого" сказал премьер-министр Украины 2014-2016 гг., лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"Сейчас у них какая-то процедура возбуждения состоялась. Я вышел только на несколько эфиров, и вся эта российская гэбэшная сеть оперативно и профессионально начала восстанавливать все эти фейки и ложь массированного геббельсовского стиля. В чем их мотивация? С одной стороны, или они действительно поверили в то, что я веду какие-то переговоры с президентом Зеленским... Но я еще раз хочу сказать, что никаких переговоров о вхождении в правительство с президентом Зеленским я не вел и не веду.

И их это напугало. Потому что я сала за кожу крепко залил: и Стокгольмским судом по "Нафтогазу", и санкциями, и нашей общей позицией... Да, у нас были непростые отношения с президентом Порошенко, но на внешней арене мы работали вместе как единая команда, потому что мы защищали Украинское государство. Поэтому и санкции все, и вся международная поддержка, весь международный диалог, и все суды против России – это все делало мое правительство. Поэтому у них хорошая мышечная память, и они решили возобновить информационную атаку. Поможет ли им это? Уже на этой стадии точно не поможет", – заявил Яценюк.

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Он подчеркнул, что не отступит от ценностей Украинского государства.

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"Сегодняшняя их атака? Мне, во-первых, приятно, что русские атакуют. Я знаю, почему они это делают. И они это знают, почему они это делают. Потому что мы с ними ценностные враги. Я не отступлю ни на один шаг назад от ценностей нашего Украинского государства. Это не пафос. Для нас как для людей ценность – это сообщество. А наше сообщество – это наше государство. И за него надо бороться всеми силами, которые у тебя есть, в том числе и в первую очередь против русского нашествия, которое не отступает. И такое осознание должно быть и у президента, и у всей его администрации", – добавил Яценюк.

Напомним, ранее лидер "Народного фронта" также заявил, что Россия пытается раскачать ситуацию в Украине для досрочных выборов.

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Россия Арсений Яценюк пропаганда фейки

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