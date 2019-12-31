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Яценюк тепло поздравил украинцев с Новым годом

31 декабря, 19:34

Политик обратился к согражданам с приветственным словом

Арсений Яценюк. Фото: nfront.org.ua

Арсений Яценюк. Фото: nfront.org.ua

Уходящий 2019-й год стал для украинцев ценным опытом, хотя и подарил много тревог. Об этом написал лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк на своей странице в Facebook, поздравляя страну с Новым годом.

"С Новым годом! Уважаемые друзья, искренне желаю в Новом году здоровья и осуществления желаний. Поблагодарите сегодня за новогодним столом родных и близких за их поддержку и тепло. Поблагодарите старом 2019-го. Он стал ценным опытом, но и породил немало тревог, часть которых оставляет после себя. Пусть Новый 2020-й год принесет нам только победы. Пусть судьба хранит украинского воина. Пусть будут всегда рядом те, кого мы любим и кто наполняет нашу жизнь смыслом. Пусть в Новом году у каждого из нас будет больше причин ценить друг друга и говорить слова благодарности. С 2020-м, Украина!" – написал Яценюк на своей странице в Facebook.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что украинские полярники записали яркое поздравление с Новым годом.

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Также мэр Киева Виталий Кличко поздравил жителей и гостей столицы с наступающим 2020 годом, опубликовав на своей странице в социальных сетях мультик.

Также смотрите видео о выходных и праздничных днях в 2020 году:

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Новый год Арсений Яценюк поздравления

Источник: Сегодня

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