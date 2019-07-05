Яценюк в Канаде: Россия – угроза для нас всех. Мы должны это осознать и иметь единую позицию

Лидер "Народного фронта" объяснил, какой интерес представляют выборы в Канаде для ФСБ и ГРУ

Арсений Яценюк / Фото: nfront.org.ua.

Россия вмешивалась в американские выборы, Brexit и ряд европейских выборов. Она, безусловно, вмешивается в украинские выборы и в украинскую политическую систему. Поэтому Россия представляет угрозу для всех, и мы должны это осознать и иметь единую позицию в этом вопросе.

Об этом заявил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в интервью канадскому каналу CBC во время визита в Торонто, где он участвовал в третьей Конференции по поддержке реформ в Украине .

Он выразил благодарность нынешнему и прошлому правительству Канады за поддержку Украины – и финансовую, и в вопросах военного сотрудничества: "Но лучший способ поддержать Украину – избавиться от российского военного сапога, который находится на украинской земле. Очень важно консолидировать весь свободный мир. Я до сих пор верю, что свободный мир все еще существует и у нас еще есть лидеры свободного мира".

Яценюк напомнил, что недавно России разрешили вернуться в ПАСЕ: "Европейцы поддержали эту идею несмотря на то, что на Россию были наложены санкции. Санкции на основании незаконной аннексии Крыма, оккупации Донецка и Луганска. Россия не выполнила никаких условий. Но в конце концов РФ вернулась в клуб этих так называемых "представителей свободного мира".

"По моему убеждению, мы должны громко заявлять свою позицию и держаться наших принципов", – подчеркнул он.

"Для нас ключевым приоритетом является восстановление нашей территориальной целостности и введение новых санкций против Российской Федерации, удержание твердой позиции и единства в Северной Америке и единства в ЕС против российской агрессии", – подчеркнул лидер НФ.

Отвечая на вопрос ведущей о советах, какие Яценюк мог бы дать Канаде накануне их выборов для предотвращения вмешательства РФ, он сказал: "Будьте бдительными. Россия будет заинтересована во вмешательстве в ваши выборы. Вы стоите на своих позициях, вы поддерживаете ценности свободного мира, вы поддерживаете украинский народ, вы – член НАТО, и ваши выборы, безусловно, будут интересны для российской ФСБ, российской разведки и Кремля. Поэтому помните об этом и делайте все возможное, чтобы не допустить вмешательства России в ваши выборы и в вашу политическую систему".

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Канаде Арсений Яценюк назвал Европе и Америке главного врага Украины.

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