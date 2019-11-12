Яценюк выиграл два суда по "Стены" с Россией

Фото: facebook.com/yatsenyuk.arseniy

Летом бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк подал в суд на клеветников и теперь выиграл два иска о защите чести, достоинства и деловой репутации в связи с публикациями о его причастности к коррупции на строительстве пограничных сооружений под названием "Стена" на российско-украинской границе. Об этом сообщает издание "Судебный репортер" со ссылкой на решение суда.

Деснянский суд Киева и Винницкий городской суд удовлетворили иски Яценюка.

23 октября 2019 года Деснянский райсуд Киева удовлетворил иск Яценюка к гражданину Михаила Шнайдера, который летом этого года распространил в соцсетях якобы фото "Стены" с критикой в ​​адрес проекта. "Фото не имело отношения к реальной "Стене" на границе с РФ", – говорится в иске.

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К публикации автор добавил изображение неизвестного происхождения, иллюстрирующие какие-то столбики с натянутой колючей проволокой, а также табличку с надписью "Внимание! Государственная граница Украины проход запрещен ". Сообщение также распространили сайты отдельных СМИ. Суд признал, что опубликованная информация является неправдивой. Суд обязал опровергнуть ее так же, как она была распространена.

Напомним, что в декабре 2018 года Яценюк выиграл у блогера суд по делу о клевете. Шнайдера обязали опровергнуть сообщение о том, что "Яценюк проживает на территории иностранного государства, имеет счета в иностранных банках и денежные средства на них, причастен к аферам с госзакупками, газовых схем и начало проекту "Стена" с целью получения материальной выгоды".

Кроме того, 27 сентября 2019 года Винницкий городской суд также по иску Яценюка признал недостоверной информацию, которую распространила Ирина Угрюмова, о том, что экс-премьер, его жена и дочери проживают за пределами Украины. На странице Facebook блогер извинилась за ложь против Арсения Яценюка и написала, что размещенная ею информация была недостоверной и не соответствовала действительности.

"Прошу прощения у Арсения Петровича и его семьи за публикацию недостоверной информации", – отметила Ирина Угрюмова.

"Стена" – это оборонительные сооружения на границе с Российской Федерацией. Строительство началось осенью 2014 года. Сначала планировали потратить на него 8 млрд грн и завершить строительство до 2018 года. Правительство Яценюка уменьшило стоимость "Стены" вдвое. Госпогранслужба жалуется на недофинансирование проекта, а конечный срок возведения сооружений перенесли на 2020 год.

По данным Госпогранслужбы, в течение 2015 – 2019 годов в Харьковской, Черниговской и Луганской областях уже обустроены 397,2 км противотранспортные рвов, 66,5 км контрольно-следовых полос, 295,9 км рокадных дорог, 94 км заградительного забора.

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