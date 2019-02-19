Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,25
30,68
УКР
Главная Больше  Новости политики

Яценюк о выступлении Туска в Раде: "Это великие слова"

Сегодня, 14:03

В выступлении президента Европейского Совета четко прозвучало ясное видение европейского будущего Украины

Фото: Facebook Арсения Яценюка
Фото: Facebook Арсения Яценюка.
Яценюк о выступлении Туска в Раде: "Это великие слова" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/bef/b31/5c6befb31ca54.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/bef/b31/5c6befb31ca54.jpg Политика В выступлении президента Европейского Совета четко прозвучало ясное видение европейского будущего Украины

Выступая в сессионном зале Верховной Рады, президент Европейского Совета Дональд Туск произнес историческую речь.

Об этом лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк написал на своей странице в Facebook.

Украинский политик подчеркнул, что это было выступление выдающегося друга нашего народа и выдающегося европейского лидера: "Украина будет помнить сегодняшние слова Дональда Туска, произнесенные на украинском языке".

"От имени Европейского Союза Дональд Туск почтил украинских героев, которые дали миру большой пример непокоренности и борьбы за свободу, – продолжил Арсений Яценюк. – В его выступлении четко прозвучало ясное видение нашего европейского будущего. Спасибо президенту Европейского Совета за поддержку и преданность Украине".

Лидер "Народного фронта" рассказал, что провел сегодня, 19 февраля, встречу с Дональдом Туском, во время которой речь шла о предстоящих испытаниях в украинской и общеевропейской политической жизни, ведь в этом году в Украине пройдут выборы президента и парламента, а в ЕС – выборы в Европейский парламент.

"За последние пять лет Украина не только устояла против прямой российской агрессии. Украина не только начала и осуществила много далеко идущих внутренних изменений. Украина проявила силу и способность быть настоящей опорой современной Европы", – подчеркнул Арсений Яценюк.

Он процитировал сегодняшнее выступление Туска в Раде: "Нет Европы без Украины".

"Это – великие слова. Добавлю: Украина – это ключ к будущему Европы", – подытожил Яценюк.

Напомним, Туск в Раде сделал заявление на украинском языке и рассказал об агрессии России против Украины.

Также сообщалось, что Туск на встрече с президентом Петром Порошенко заявил, что продолжение реформ – лучшее уважение Небесной Сотни. По его словам, в Украине проводятся реформы, которые являются эффективными, и украинцы защищают свой народ от очень циничной и бездумной агрессии.

 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Рада, яценюк, Туск

Вы сейчас просматриваете новость " Яценюк о выступлении Туска в Раде: "Это великие слова"". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выборы президента Украины: Туск обратился к украинским политикам

Сегодня, 13:10

Высокопоставленный европейский чиновник выступил на украинском языке в Верховной Раде

Агрессия России против Украины: Туск в Раде сделал заявление на украинском языке

Сегодня, 12:55

Сегодня в парламент съехались европейские политики по случаю годовщины начала российской агрессии

В Раде началось спецзаседание: присутствуют Порошенко и представители ЕС

Сегодня, 12:19

Украинские политики с иностранными гостями говорят о годовщине российской агрессии против Украины

Порошенко и Туск почтили память Героев Небесной Сотни

Сегодня, 10:25

Высокопоставленный европейский чиновник второй день находится в Украине и почтил память украинских героев

"Я гей": Виторган сделал неожиданное признание

ВСУ сделали грозное предупреждение авиации России

Невзоров жёстко прошёлся по пропагандистке Скабеевой

Зеленский бросил личный вызов Путину, - Портников

ПриватБанк отключил самую популярную услугу

Береза избил Шуфрича в зале Рады из-за плаката

В Канаде поезд рухнул с моста высотой 60 метров (фото, видео)

Зеленский едва не подрался с военными во Львове

Назван самый экологически чистый регион Украины

Украинцам назвали самого богатого кандадата в президенты
Загрузка...

В тюрьму на 100 лет: депутаты предлагают ввести новую систему уголовных наказаний в Украине

Сегодня, 07:08

Юристы говорят о сложностях, а политологи не верят в скорое принятие закона

Весеннее повышение пенсий: кому прибавят и на сколько этого хватит

Вчера, 07:00

С 1 марта украинским пенсионерам добавят в среднем по 457 гривен

Проверят всех: получателей пенсий, субсидии и других выплат подвергнут верификации

17 февраля, 07:51

Пенсии, субсидии и другие соцвыплаты в Украине будут проверять

Большая разборка: что нужно знать о наследовании и наследстве

17 февраля, 07:00

Как правильно оформить наследство и какие налоги придется на него платить

Роскошная свадьба: Оксана Байрак поженила актеров сериала

Никитюк поразила нарядом на Нацотборе Евровидения-2019

Известная украинская актриса высказалась о гражданах РФ