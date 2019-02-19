Яценюк о выступлении Туска в Раде: "Это великие слова"
В выступлении президента Европейского Совета четко прозвучало ясное видение европейского будущего Украины
Выступая в сессионном зале Верховной Рады, президент Европейского Совета Дональд Туск произнес историческую речь.
Об этом лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк написал на своей странице в Facebook.
Украинский политик подчеркнул, что это было выступление выдающегося друга нашего народа и выдающегося европейского лидера: "Украина будет помнить сегодняшние слова Дональда Туска, произнесенные на украинском языке".
"От имени Европейского Союза Дональд Туск почтил украинских героев, которые дали миру большой пример непокоренности и борьбы за свободу, – продолжил Арсений Яценюк. – В его выступлении четко прозвучало ясное видение нашего европейского будущего. Спасибо президенту Европейского Совета за поддержку и преданность Украине".
Лидер "Народного фронта" рассказал, что провел сегодня, 19 февраля, встречу с Дональдом Туском, во время которой речь шла о предстоящих испытаниях в украинской и общеевропейской политической жизни, ведь в этом году в Украине пройдут выборы президента и парламента, а в ЕС – выборы в Европейский парламент.
"За последние пять лет Украина не только устояла против прямой российской агрессии. Украина не только начала и осуществила много далеко идущих внутренних изменений. Украина проявила силу и способность быть настоящей опорой современной Европы", – подчеркнул Арсений Яценюк.
Он процитировал сегодняшнее выступление Туска в Раде: "Нет Европы без Украины".
"Это – великие слова. Добавлю: Украина – это ключ к будущему Европы", – подытожил Яценюк.
Напомним, Туск в Раде сделал заявление на украинском языке и рассказал об агрессии России против Украины.
Также сообщалось, что Туск на встрече с президентом Петром Порошенко заявил, что продолжение реформ – лучшее уважение Небесной Сотни. По его словам, в Украине проводятся реформы, которые являются эффективными, и украинцы защищают свой народ от очень циничной и бездумной агрессии.
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