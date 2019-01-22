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Ягланд пригласил украинскую делегацию в ПАСЕ на эксклюзивную встречу

Вчера, 23:47

Официально в приглашении говорится "об обмене мнениями"

Фото: Getty Images
Ягланд пригласил украинскую делегацию в ПАСЕ на эксклюзивную встречу //smm7.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/78f/4a0/5c478f4a004f0.jpg //smm1.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/78f/4a0/5c478f4a004f0.jpg Политика Официально в приглашении говорится "об обмене мнениями"

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы проведет отдельную встречу с генеральным секретарем СЕ Турбьерном Ягландом, который ранее заявил, что лишение РФ голоса не вернуло Крым Украине, но привело к кризису в ПАСЕ.

Об этом в кулуарах ПАСЕ рассказал журналистам народный депутат Григорий Логвинский, сообщает Укринформ.

"Завтра он нас пригласил на "поговорить". Это удивительно, ведь генеральный секретарь ранее не позволял себе каких-то особых приглашений для украинской делегации. Будет интересно послушать, какой будет тема разговора", – отметил Логвинский.

Он уточнил, что официально в приглашении говорится "об обмене мнениями".

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Как известно, действующий генсек СЕ Ягланд поддерживает отмену санкций, введенных против российской делегации за оккупацию Крыма и агрессию против Украины.

РФ применила финансовый шантаж организации и перестала платить взносы в ее бюджет.

Ранее сообщалось, что 22 января Парламентская ассамблея Совета Европы рассматривает общеевропейские вопросы, в частности, правила проведения референдумов в государствах-членах Совета Европы, а их 47. Украинский вопрос по агрессии России обсудят на срочных дебатах в четверг.

А тем временем Украина лишилась мест в важном комитете ПАСЕ. Бюро ПАСЕ изменило правила формирования комитетов, что привело к "исключению" украинских делегатов в комитетах по регламенту и по избранию судей ЕСПЛ. Один из них имеет особую важность, ведь он разрабатывал изменения в регламент, которые позволили бы снять санкции с РФ.

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