Ягланд пригласил украинскую делегацию в ПАСЕ на эксклюзивную встречу
Официально в приглашении говорится "об обмене мнениями"
Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы проведет отдельную встречу с генеральным секретарем СЕ Турбьерном Ягландом, который ранее заявил, что лишение РФ голоса не вернуло Крым Украине, но привело к кризису в ПАСЕ.
Об этом в кулуарах ПАСЕ рассказал журналистам народный депутат Григорий Логвинский, сообщает Укринформ.
"Завтра он нас пригласил на "поговорить". Это удивительно, ведь генеральный секретарь ранее не позволял себе каких-то особых приглашений для украинской делегации. Будет интересно послушать, какой будет тема разговора", – отметил Логвинский.
Он уточнил, что официально в приглашении говорится "об обмене мнениями".
РФ применила финансовый шантаж организации и перестала платить взносы в ее бюджет.
Ранее сообщалось, что 22 января Парламентская ассамблея Совета Европы рассматривает общеевропейские вопросы, в частности, правила проведения референдумов в государствах-членах Совета Европы, а их 47. Украинский вопрос по агрессии России обсудят на срочных дебатах в четверг.
А тем временем Украина лишилась мест в важном комитете ПАСЕ. Бюро ПАСЕ изменило правила формирования комитетов, что привело к "исключению" украинских делегатов в комитетах по регламенту и по избранию судей ЕСПЛ. Один из них имеет особую важность, ведь он разрабатывал изменения в регламент, которые позволили бы снять санкции с РФ.
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