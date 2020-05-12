Януковича заочно арестовали по делу о расстреле Майдана

Беглому экс-президенту Украины Виктору Януковичу заочно избрали меру пресечения по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года в центре Киева.
Соответствующее решение принял Печерский районный суд Киева, сообщает УНН.
При этом в решении судьи говорится о том, что у подозреваемого нет возможности выхода под залог.
Напомним, мы сообщали о том Януковичу заочно избрали меру пресечения и по другому делу – об узурпации власти – ему инкриминируют, что в 2010 году решением Конституционного суда была введена Конституция в редакции 1996 года, предоставившая президенту больше полномочий.
Также стоит добавить, что ранее спикер сына четвертого президента Украины заявил, что Суд ЕС отменил санкции против Виктора Януковича. Позже в суде объяснили, что случилось на самом деле.
В прошлом году украинский суд признал Виктора Януковича виновным в госизмене и приговорил его к 13 годам лишения свободы.
Тогда судья предлагал обвиняемому выступить с последним словом, однако Янукович так и не сделал этого, якобы из-за госпитализации после травмы, полученной во время игры в теннис
Всего в деле беглого экс-президента Виктора Януковича насчитывается около 100 томов, прошло 90 судебных заседаний.
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