Яременко назвал условие для создания нового закона об особом статусе Донбасса

Богдан Яременко. Фото: facebook.com/bohdan.yaremenko

В Украине уже ожидают от встречи "Нормандской четверки" "дорожной карты" по Донбассу и только в случае достижения договоренностей по основным требованиям Киева будет начата работа над новым законом об особом статусе. Об этом заявил в кулуарах парламента председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко.

Он напомнил, что на сегодняшний день существует принятый ранее закон об особом статусе, срок которого истекает 31 декабря этого года. По его словам, в случае достижения приемлемых для Киева договоренностей на "нормандских" переговорах, в этом законе уже не будет необходимости.

"Необходимости в случае достижения прогресса на мирных переговорах в продлении действия этого документа на следующий период не будет, поскольку Украина в своих подходах к мирному процессу исповедует те принципы и подходы, которые несколько в отдельных моментах, а в некоторых существенно, отличаются от того, что подписано президентом Порошенко и президентом Путиным в рамках Минских договоренностей. Если мы сможем достичь стандартов по вопросам безопасности, которые раскрывают возможность для проведения встречи в "нормандском формате", и эта встреча даст нам надежду на новый мирный процесс, необходимости в старом законе не будет", – заявил Яременко.

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Политик четко дал понять, что работа над новым законом об особом статусе начнется только после успешных для Киева переговоров "Нормандской четверки".

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"Пока работа над ним (новым законопроектом об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО – ред.) не начинается. Я считаю, что это правильно, поскольку начало работы над законопроектами, об общих рамках которого мы еще не договорились с россиянами, для них может восприниматься как то, что Украина в любом случае пойдет на это и сделает все, что РФ хочет. Нет, это не так. Мы выставили четкие условия в вопросах безопасности для продолжения мирного процесса, и работа над новыми законопроектами, которые позволят реализовать некоторые заложенные в Минских соглашениях положения, будет проходить лишь при условии достижения прогресса в мирных переговорах", – объяснил депутат.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале октября "формула Штайнмайера" была согласована в Минске и вынесена на обсуждение "Нормандской четверки". Она предполагает проведение выборов в ОРДЛО и введение особого статуса для этих территорий. Однако Киев продолжает настаивать, что это все будет возможно только после выполнения компонента безопасности – вывода российских войск и обезоруживание боевиков, установление украинского контроля над оккупированными территориями и границей и т.д. Также планируется, что "формула Штайнмайера" будет в новом законе об особом статусе Донбасса.

Об этом говорил и глава государства Владимир Зеленский, отметив, что "формула" должна быть в будущем имплементирована в новый закон, однако его еще нет. Президент также говорил, что все предохранители относительно вывода российских войск и проведения выборов по украинским законам будут прописаны в новом законе. Смотрите также видеообращение Зеленского по особому статусу Донбасса:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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