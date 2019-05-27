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Ярош указал Зеленскому на один опасный момент, которым может воспользоваться Россия

27 мая, 14:32

Нардеп также дал совет, как президент Украины может использовать "минский процесс"

Дмитрий Ярош. Фото: facebook.com/dmytroyarosh
Дмитрий Ярош. Фото: facebook.com/dmytroyarosh.

В России уже недовольны позицией президента Владимира Зеленского по Донбассу, и Москва для реализации своих коварных планов может использовать антисемитскую тему в Украине.

Об этом "Обозревателю" рассказал командир Украинской добровольческой армии, народный депутат Дмитрий Ярош.

Он раскритиковал планы президента опросить украинцев через референдум относительно формата переговоров с Россией, так как считает, что итог будет один и тот же – новое вмешательство России.

"Как вариант, могут сыграть на том, что у нас президент – еврей по национальности. Он сам об этом говорит. Я уважаю еврейский народ. Но я волнуюсь, чтобы Россия не стала раскачивать антисемитскую тему. Потому что они пытаются использовать ее постоянно. Подбрасывать в украинскую общественную жизнь несуществующий "пещерный антисемитизм". Так представьте себе, что будет, если хоть какой-то намек на антисемитизм появится? Новому президенту, на мой взгляд, надо особое внимание обратить на национальную политику, чтобы уравновесить национальный вопрос, чтобы сделать невозможным использование этой темы врагом. И это, в конце концов, выходило бы на что-то позитивное для людей разных национальностей, проживающих на нашей украинской земле", – сказал Ярош.

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Также нардеп дал совет, как Зеленский может использовать "минский процесс", который, как считает Ярош, бесполезен для урегулирования конфликта на востоке Украины.

"Минский формат – и я об этом говорю постоянно – это возможность затягивать время, вооружать ВСУ, переходить на лучшие мировые стандарты в системе национальной безопасности и обороны. Это возможность для маневра. Но не больше. Реализация Минских договоренностей – это гибель нашего государства. Они не стоят ни капли крови ребят и девушек, мужчин и женщин, погибших на этой войне. Ни капли. И это надо понимать. Порошенко (экс-президент Украины – ред.) играл на "Минске", и хорошо играл. Факт. Он тянул время. Мы смогли за время этой дипломатической игры лучше подготовиться к возможному широкомасштабному вторжению России", – подчеркнул командир УДА.

Ранее координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук рассказывал, как президент РФ Владимир Путин может подставить Зеленского. По его мнению, хозяин Кремля может переиграть украинского лидера на возможных будущих переговорах, что обернется серьезными последствиями для Зеленского.

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Тег Россия, Зеленский, ярош, антисемитизм, минский процесс

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