Есть опасность, если станет президентом: как Зеленского может подставить Путин

Лидер "Зе!Команды" еще не стал президентом, но его уже предупреждают в России о коварстве Кремля

Фото: AFP

Есть опасность, если станет президентом: как Зеленского может подставить Путин //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/5bb/32d/5ca5bb32d4fa2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/5bb/32d/5ca5bb32d4fa2.jpg 2019-04-07T05:17:00+03:00 Политика Лидер «Зе!Команды» еще не стал президентом, но его уже предупреждают в России о коварстве Кремля

В случае победы Владимира Заленского на выборах президента Украины, российский лидер Владимир Путин и его окружение могут подвести его под импичмент для дестабилизации политической системы в Украине.

Такое мнение озвучил "Апострофу" известный российский блогер и финансист Слава Рабинович.

По его словам, очень важен вопрос, каким соперником Зеленский, в случае своей победы, будет для Владимира Путина, поэтому он на будущее предостерег кандидата в президенты.

"У меня к нему очень простое предостережение. Дело в том, что в Украине, как и в других демократических странах, предусмотрен механизм импичмента (данная процедура прописана в Конституции, – ред.). Политические противники не могут просто осуществить его в процессе политической борьбы – он запускается лишь в случае совершения действующим президентом тяжких должностных или других преступлений. Мне кажется, тактическая задача Путина в Украине все эти годы и, скорее всего, на обозримое будущее заключается в создании хаоса … Кроме военных методов, создать хаос можно, например, путем подведения в данном случае Зеленского под импичмент. А как это сделать? Обвести его во время переговоров с Путиным вокруг пальца таким образом, чтобы Верховная Рада и правоохранительные органы Украины расценили это как должностное государственное преступление, за которое можно активизировать процесс импичмента. Думаю, Кремль попытается достигнуть именно этого", – объяснил Рабинович.

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Блогер отмечает, что Зеленскому в случае президентства нужно будет действовать чрезвычайно осторожно, понимая реальные риски таких попыток.

Напомним, на днях Владимир Зеленский сделал заявление по Крыму и Донбассу. Он рассказал, каким образом на посту президента собирается возвращать мир на украинскую землю, и четко дал понять, чей Крым.

А тем временем в Украине разгорается политическая дуэль между кандидатами в президенты. Украинское общество и Запад требуют их очной встречи а прямом эфире на дебатах. Если с планами Петра Порошенко более-менее все понятно, то от лидера "Зе!Команды" ждут четкого плана действий. Читайте подробней в материале "Сегодня", что обещают Порошенко и Зеленский в своих программах украинцам.

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