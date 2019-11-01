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Нардепу Дубневичу избирают меру пресечения в Высшем антикоррупционном суде

1 ноября, 14:40

Прокуроры просят взять депутата под арест с правом выйти под залог

Сегодня в Высшем антикоррупционном суде выбирают меру пресечения народному депутату Ярославу Дубневичу. Прокуроры просят взять народного избранника под арест с правом выйти под залог в 93 миллиона гривен.

Считают, что именно на такую сумму Дубневич нанес государству ущерб, злоупотребляя служебным положением. Якобы, во время работы в транспортном комитете Верховной Рады предыдущего созыва, он курировал закупку товаров по завышенным ценам.

Накануне парламентарии проголосовали за снятие неприкосновенности, задержание и арест депутата. За избранника вступились и коллеги из его депутатской группы. Но в итоге снятие с депутата неприкосновенности поддержали 332 парламентария. Сам подозреваемый вносить залог не планирует. И дело против него называет политическим заказом.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как снимали неприкосновенность с Ярослава Дубневича. В Раду пришли генпрокурор и руководитель антикоррупционной прокуратуры. Они заявили о наличии доказательства того, что Дубневич злоупотреблял служебным положением.

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залог арест мера пресечения снятие неприкосновенности ВАКС Ярослав Дубневич

Источник: Сегодня

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