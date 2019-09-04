"Языковым омбудсменом" в Украине может стать соавтор скандального закона об образовании

В открытом конкурсе по отбору кандидатуры приняли участие 14 человек.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Представители конкурсной комиссии рекомендовали уполномоченному Верховной рады по правам человека на должность уполномоченного по защите государственного языка кандидатуру Тараса Кремня. Об этом в среду сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека.

"Конкурсная комиссия рекомендовала уполномоченному Рады по правам человека для утверждения кабинетом министров Украины на должность уполномоченного по защите государственного языка кандидатуру Тараса Кремня", — говорится в пресс-релизе.

По данным пресс-службы, в открытом конкурсе по отбору кандидатуры приняли участие 14 человек.

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Кремень — украинский политик и ученый, по специальности учитель украинского языка и литературы, английского языка и зарубежной литературы. Кандидат филологических наук, доцент. Избирался депутатом Николаевского областного совета, который возглавил в 2014 году. Был депутатом Рады предыдущего созыва, в которой возглавлял подкомитет по вопросам дошкольного, общего среднего, инклюзивного образования профильного комитета парламента по вопросам науки и образования.

Должность уполномоченного по защите государственного языка появилась в Украине после вступления в силу в июле закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Среди его задач — защита украинского языка как государственного и права граждан на получение на государственном языке информации и услуг в сферах общественной жизни на всей территории Украины и устранение препятствий и ограничений в пользовании государственным языком.

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Уполномоченный будет обеспечивать мониторинг исполнения законодательства о государственном языке; рассматривать жалобы физических и юридических лиц на действия и бездействие органов власти по соблюдению требований законодательства о государственном языке; направлять в ряд органов представления о проведении служебных расследований и привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в нарушении законодательства о языке.

Новости "Сегодня" сообщали, что Верховная Рада 25 апреля 2019 года приняла закон № 5670-д об украинском языке. Документ регулирует порядок его применения в качестве государственного в публичных сферах общественной жизни, кроме сфер частного общения и совершения религиозных обрядов.

Петр Порошенко, который на тот момент был президентом Украины, при подписании документа напомнил, что Киев не собирался учитывать мнение Москвы по языковым вопросам в Украине.

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