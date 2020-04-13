Юлия Светличная официально стала народным депутатом Украины, приняв присягу в сессионном зале на сегодняшнем внеочередном заседании Верховной Рады.

"7 апреля 2020 года Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народного депутата, избранную на промежуточных выборах 15 марта в одномандатном избирательном округе №179 Светличную Юлию Александровну", – заявил спикер и пригласил ее к парламентской трибуне.

После этого Светличная приняла присягу народного депутата.

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Напомним, в середине марта Юлия Светличная победила на довыборах в Верховную Раду в 179 округе в Харьковской области. Выборы были проведены, поскольку "слуга народа" Алексей Кучер, став главой Харьковской области, сложил мандат народного депутата. Всего за депутатское кресло боролись 37 кандидатов. Из-за карантина участки каждые два часа дезинфицировали и проветривали. При необходимости – мерили температуру. Члены избиркомов работали в масках. Никакой чрезвычайной ситуации, которая могла бы повлиять на ход волеизъявления и его результаты, зафиксировано не было.

Отметим, что до выдвижения в депутаты Светличная была главой Харьковской областной государственной администрации до ноября 2019 года.

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