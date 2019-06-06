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Ющенко отреагировал на подозрение ГПУ о его сговоре с Януковичем

6 июня, 14:21

Бывший президент считает, что процесс политизирован и правоохранители ищут новые громкие дела

Фото: facebook.com/president.ukraine
Фото: facebook.com/president.ukraine.

Третий президент Украины (2005-2010 гг.) Виктор Ющенко подтвердил получение подозрения от Генеральной прокуратуры. Он отверг инкриминируемый ему сговор с Виктором Януковичем (на то время премьер-министр) по завладению "Межигорья". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Да, действительно, 4 июня этого года по вызову я прибыл к следователю Генеральной прокуратуры, где мне было сообщено о подозрении", – подтвердил он.

По его словам, суть подозрения заключается в том, что якобы он с 2002 года вступил в сговор с Януковичем по завладению им урочища "Межигорье". Но экс-президент не согласился с этим и считает, что дело политизировано.

"Всевозможные обвинения отвергаю, потому что не вижу ни оснований, ни доказательств. В суде я это бесспорно докажу. Есть ли в деле политический подтекст? Очевидно, есть. Общество видит, как постепенно снята ответственность практически со всех фигурантов громких дел о сепаратизме, государственной измены и убийств на Майдане. Поэтому приходится искать новые громкие дела, имитировать бурную деятельность", – отметил Ющенко.

Напомним, как объясняла пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, уголовное производство по "Межигорью" начато еще в 2015 году, и только сейчас следователи "добрались" до экс-президента. По ее словам, Ющенко подозревают в растрате госимущества на 540 миллионов гривен.

В 2007 году во время президентства Ющенко Януковичу выделили 132 гектара земли в "Межигорье". Беглый экс-президент тогда был премьер-министром и начал строительство своей резиденции. Как рассказывал в 2008 году руководитель Государственного управления делами Игорь Тарасюк, передача столь большого участка действительно необычна.

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Тег Ющенко, Янукович, Межигорье, подозрение

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