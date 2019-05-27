Юзик из "Квартала 95" будет баллотироваться в Раду

Во время избирательной кампании Корявченков был представителем "команды Зеленского" в Кривом Роге

Фото: facebook.com/zekryvyirih.2019 30.

Актер студии "Квартал 95" Юрий Корявченков (Юзик) намерен баллотироваться в Верховную Раду по мажоритарному округу. Об этом журналистам сообщил глава избирательного штаба Александр Корниенко.

"Юзик собирается идти по одному из округов в Кривом Роге ", – отметил он. По словам Корниенко, Корявченков будет выдвигаться как кандидат от партии Слуга народа.

Также он отметил, что по спискам партии могут баллотироваться несколько участников телепроекта Лига смеха, однако не назвал их фамилий.

Как сообщается на странице в Facebook Команда Зеленского в Кривом Роге, во время избирательной кампании Корявченков был представителем "команды Зеленского" этом городе.

"Юрий Корявченков – бессменный член студии Квартал 95, долгое время был административным продюсером, исполнительным директором и совмещал это с актерской карьерой. У Юры два образования – по первому он инженер-электротехник, а по второму экономист-предприниматель. С 1997 по 2003 года Юрий работал на Центральном горно-обогатительном комбинате на разных должностях. Но в итоге победил КВН, и Юра променял должность зам. председателя профкома крупного комбината на сцену!", – сказано в сообщении.

Напомним, что советник президента Украины Дмитрий Разумков возглавил партию "Слуга народа". Соответствующее решение было принято на недавнем съезде политической силы.

Отметим, после вступления в должность президента Украины, Владимир Зеленский своими указами провел ряд кадровых назначений. Реакция на утвержденные кандидатуры со стороны оппонентов, экспертов и общественности разная: если одни фигуры восприняты в целом положительно либо нейтрально, другие вызвали критику или недоумение. Общее одно: их назначения не стали неожиданностью. Читайте подробней, кого привел во власть Зеленский.

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