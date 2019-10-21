За Гладковского внесли многомиллионный залог

Семья и защита подозреваемого рассчитывает на освобождение Гладковского уже сегодня

/ Фото: УНИАН

Арестованный экс-замсекретаря СНБО Олег Гладковский (Свинарчук) уже сегодня может выйти на свободу – за него внесен залог в размере более чем 10 миллионов гривен. Об этом сообщил адвокат Руслан Волынец.

По словам адвоката, 10,6 миллиона гривен внесла семья Гладковского и сейчас идет оформление необходимых документов, которые позволят подозреваемому выйти из следственного изолятора, возможно, даже сегодня.

Волынец добавил, что защитники Гладковского получат полный текст постановления Высшего антикоррупционного суда относительно меры пресечения Гладковскому и будут готовить апелляционную жалобу, изучив это постановление.

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Как сообщали новости "Сегодня", Гладковский был задержан 17 октября в аэропорту "Борисполь" при попытке покинуть Украину. Сам экс-чиновник объявил голодовку и считает задержание политически мотивированным. Он напомнил, что не раз вылетал из Украины и сотрудничал с НАБУ. 19 октября суд избрал меру пресечения Гладковскому в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения залог. В то же время генпрокурор Руслан Рябошапка убежден, что возможность залога Гладковскому не позволит ему сбежать.

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Напомним, 18 октября НАБУ сообщило о подозрении Олегу Гладковскому в злоупотреблении служебным положением и недекларировании доходов. Антикоррупционеры рассказали, в чем именно подозревается бывший чиновник СНБО.

В конце февраля было обнародовано журналистское расследование, в котором утверждалось, что якобы сын секретаря СНБО, главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Олега Гладковского (до 2014 года носил фамилию Свинарчук, а после взял девичью фамилию матери) причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе. Как утверждается в расследовании журналистов, Игорь Гладковский в сговоре с другими чиновниками якобы скупали военные запчасти в России, а также на складах украинской армии, а цены на них часто не соответствовали каким-либо нормам качества и накручивались в разы. В расследовании указывается, что по сговору с руководством "Укроборонпрома" указанная продукция продавалась на предприятия украинского оборонпрома. Журналисты утверждают, что таким образом были хищения не менее 250 млн гривен. Позже пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко уволил Гладковского.

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