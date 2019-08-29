За Раису Богатыреву внесли 6 миллионов гривень залога

Кем именно был внесен залог, пока что неизвестно

Раиса Богатырева / Фото: Сегодня

За экс-министра здравоохранения Украины Раису Богатыреву, которой накануне избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, внесли установленный судом залог.

Об этом сообщает LB.ua.

29 августа адвокат Богатыревой Дмитрий Беляев заявил, что за нее был внесен залог в полном объеме – 6 млн гривень. Несмотря на это, его подзащитная на данный момент остается в камере следственного изолятора, куда ее поместили после задержания 27 августа.

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"Вопрос еще в процессе", – сказал Беляев.

Кем именно был внесен залог, адвокат не уточнил.

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Напомним, глава Минздрава Украины времен экс-президента Виктора Януковича Раиса Богатырева была задержана по прилету в аэропорт "Киев" 27 августа.

После задержания ее доставили в Печерский райсуд для избрания меры пресечения, но это было после завершения рабочего времени, и суд не принимал решения. Поэтому соответствующее решение по ходатайству прокуратуры Киева было принято на следующий день.

Правоохранительные органы Украины подозревают Раису Богатыреву в расхищении государственных средств в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины). В 2014 году она была объявлена в розыск, а в следующем году была заочно арестована Печерским судом Киева.

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