За Сенцова просят даже россияне: у Путина ответили на призывы освободить украинца

Украина не обращалась к России относительно обмена задержанного руководителя российского информагентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на политзаключенного украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока никаких инициатив на этот счет, насколько мне известно, не было. Какой-либо информации мы не получали. В любом случае подобные вопросы не обсуждаются публично, это вопросы, которые любят тишину", – сказал он.

Отметим, что в России 130 ученых и деятелей культуры обратились с призывом освободить Сенцова, на что Песков сказал: "Будет принято к сведению, как и те обращения, которые были до сих пор".

"Вы знаете, что такие вопрос неоднократно задавались президенту, он отвечал на эти вопросы. Речь идет об осужденном, здесь президент говорил о своей позиции и нечего добавить", – добавил спикер Кремля.

Напомним, еще в марте экс-кандидата президенты РФ Ксения Собчак попросила Путина помиловать украинских политзаключенных. В списке значились имена украинцев Александра Кольченко и Олега Сенцова.

В свою очередь в Кремле отреагировали на просьбу Собчак. Стало известно, что президент РФ Владимир Путин распорядился проработать список по 16 лицам, среди которых Сенцов и Кольченко.