За Сенцова просят даже россияне: у Путина ответили на призывы освободить украинца

Сегодня, 13:54

Песков прокомментировал возможность обмена украинского журналиста на главреда "РИА Новости Украина"

Дмитрий Песков. Фото: AFP
Дмитрий Песков. Фото: AFP

Украина не обращалась к России относительно обмена задержанного руководителя российского информагентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на политзаключенного украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока никаких инициатив на этот счет, насколько мне известно, не было. Какой-либо информации мы не получали. В любом случае подобные вопросы не обсуждаются публично, это вопросы, которые любят тишину", – сказал он.

Отметим, что в России 130 ученых и деятелей культуры обратились с призывом освободить Сенцова, на что Песков сказал: "Будет принято к сведению, как и те обращения, которые были до сих пор".

"Вы знаете, что такие вопрос неоднократно задавались президенту, он отвечал на эти вопросы. Речь идет об осужденном, здесь президент говорил о своей позиции и нечего добавить", – добавил спикер Кремля.

Напомним, еще в марте экс-кандидата президенты РФ Ксения Собчак попросила Путина помиловать украинских политзаключенных. В списке значились имена украинцев Александра Кольченко и Олега Сенцова.

В свою очередь в Кремле отреагировали на просьбу Собчак. Стало известно, что президент РФ Владимир Путин распорядился проработать список по 16 лицам, среди которых Сенцов и Кольченко.
Путин, песков, сенцов, вышинский

Вы сейчас просматриваете новость "За Сенцова просят даже россияне: у Путина ответили на призывы освободить украинца". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Путин и Меркель. Фото: AFP

Встреча с Меркель вдохновила Путина на новые преступления против Украины – Чубаров

Сегодня, 11:37

Политик объяснил, почему сейчас нельзя садиться за стол переговоров с российским лидером

Украина

На Донбассе нужно развернуть вооружение, а не прятать. Фото: Facebook

Развернуть оружие против РФ: в США объяснили, как заставить Путина уйти с Донбасса

Сегодня, 05:22

Американский эксперт призывает не прятать оружие от военного конфликта, как в случае с Javelin
Загрузка...

Политика

Порошенко и Меркель. Фото: president.gov.ua

Порошенко переговорил с Меркель: стали известны детали разговора

Вчера, 16:22

Канцлер Германии на днях общалась с Путиным, а теперь созвонилась с украинским лидером

Политика

Меркель и Путин. Фото: kremlin.ru

После встречи Путина и Меркель в Кремле уточнили позицию по миротворцам на Донбассе

Вчера, 15:55

Песков подтвердил, что президент России обсуждал тему миротворцев на переговорах с канцлером Германии
Загрузка...