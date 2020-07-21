"За суверенную Украину привет": под Радой троих депутатов облили зеленкой (фото, видео)

В зеленке оказались один депутат из ОПЗЖ и двое слуг народа

Народный депутат от ОПЗЖ Олег Волошин, у которого ранее подозревали коронавирус, пострадал от нападения активистов – его под Верховной Радой облили зеленкой за высказывания об "отсутствии суверенитета у Украины". Соответствующее видео сняла корреспондент сайта "Сегодня".

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На видео можно увидеть, как недовольные депутаты едва не набросились на активиста, а он им в ответ: "За суверенную Украину это тебе привет".

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Видео: Сегодня

"После пятничного заявления депутата ОПЗЖ Олега Волошина об "отсутствии суверенитета в Украине", его вот так сегодня встретили под Верховной Радой", – сообщила в Facebook журналист София Середа и опубликовала фото.

Видео: Facebook/София Середа

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Также досталось немного и депутату от "Слуги народа" Александру Кабанову, который шел в этот момент рядом. На него тоже попала зеленка.

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Позже стало известно, что запачканным оказался еще один "слуга народа" Евгений Шевченко, который тоже шел неподалеку от Волошина. По его словам, он намерен обратиться в суд, чтобы ему возместили материальные убытки (за пострадавшую одежду).

Видео: Facebook/София Середа

Как сообщали новости "Сегодня", все началось с того, что в пятницу на заседании парламента Олег Волошин отметился скандальным заявлением. Он не пришел на торжественное заседание Рады за день до этого, 16 июля, посвященное 30-летию принятия Декларации о государственном суверенитете, потому что считает, что отмечать нечего – "суверенитет отдан полностью внешнему управлению".

"Страна, в которой нет суверенитета, не может восстановить суверенитет над украинским Крымом. Вы ничего не сделали для того, чтобы жители Крыма хотели сегодня быть в Украине", – сказал он тогда.

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