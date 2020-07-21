"За суверенную Украину привет": под Радой троих депутатов облили зеленкой (фото, видео)

Народный депутат от ОПЗЖ Олег Волошин, у которого ранее подозревали коронавирус, пострадал от нападения активистов – его под Верховной Радой облили зеленкой за высказывания об "отсутствии суверенитета у Украины". Соответствующее видео сняла корреспондент сайта "Сегодня".
На видео можно увидеть, как недовольные депутаты едва не набросились на активиста, а он им в ответ: "За суверенную Украину это тебе привет".
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
"После пятничного заявления депутата ОПЗЖ Олега Волошина об "отсутствии суверенитета в Украине", его вот так сегодня встретили под Верховной Радой", – сообщила в Facebook журналист София Середа и опубликовала фото.
Также досталось немного и депутату от "Слуги народа" Александру Кабанову, который шел в этот момент рядом. На него тоже попала зеленка.
Позже стало известно, что запачканным оказался еще один "слуга народа" Евгений Шевченко, который тоже шел неподалеку от Волошина. По его словам, он намерен обратиться в суд, чтобы ему возместили материальные убытки (за пострадавшую одежду).
Как сообщали новости "Сегодня", все началось с того, что в пятницу на заседании парламента Олег Волошин отметился скандальным заявлением. Он не пришел на торжественное заседание Рады за день до этого, 16 июля, посвященное 30-летию принятия Декларации о государственном суверенитете, потому что считает, что отмечать нечего – "суверенитет отдан полностью внешнему управлению".
"Страна, в которой нет суверенитета, не может восстановить суверенитет над украинским Крымом. Вы ничего не сделали для того, чтобы жители Крыма хотели сегодня быть в Украине", – сказал он тогда.
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