За Тамразова внесли второй залог

Сегодня, 18:03

Всю сумму залога в размере 20 миллионов гривен внесли друзья Тамразова

Алексей Тамразов. Фото: theinsider.ua
Алексей Тамразов. Фото: theinsider.ua

За бывшего первого заместителя председателя правления ПАО "Укргазвыдобування" (2010-2014) Алексея Тамразова внесен залог. Об этом сообщил его адвокат Николай Ореховский.

По его словам, всю сумму залога в размере 20 миллионов гривен внесли друзья Тамразова.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Тамразова подозревают в участии в финансовых схемах по разворовыванию имущества государственных компаний "Укргазвыдобування" и "Укрнафта".

"Реализовав присвоенный газ через подконтрольные предприятия, участники схемы получили прибыль за счет ресурсов государства и народа Украины в сумме более 5,7 миллиарда гривен", – добавил Луценко.

При этом Луценко считает, что Тамразов готов работать со следствием.

Алексей Тамразов, в свою очередь, заявил, что действовал согласно инструкции Министерства экономики во время пребывания в должности первого заместителя председателя правления компании "Укргазвыдобування".

"Мы не определяли, кто будет получать газ. Это делало Минэкономики, аккредитировало эти компании. Именно туда поступали письма из обладминистраций относительно потребностей в газе", – заявил Тамразов в суде.

Напомним, Печерский райсуд постановил 10 августа взять под стражу Тамразова с альтернативой внесения залога в 3 млн гривен.

13 августа Тамразов вышел из СИЗО под залог в 3 млн гривен. В последствии Тамразов был повторно задержан по новому делу. 
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Источник:

Insider

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