Задачи непростые: политолог рассказал, как Украине действовать в ПАСЕ

Теперь россияне могут привезти с собой в Страсбург даже боевиков или предателей из Крыма

Зал заседаний ПАСЕ в Страсбурге / Фото: Flickr

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Украина в Парламентской ассамблее Совета Европы должна держать организацию "в тонусе" и следить за тем, чтобы Москва с помощью ПАСЕ не вела гибридную агрессию, в том числе не позволить легализовать аннексию Крыма и захваченные территории Донбасса.

Эксперты говорят, что зимняя сессия ПАСЕ неожиданностей не принесла. И.о. исполнительного директора Центра глобалистики "Стратегия XXI" Виталий Мартынюк в комментарии сайту "Сегодня" высказал мнение, что главная цель работы украинской делегации – полное и всестороннее разоблачение нарушений Россией правил и принципов Совета Европы и международного права в целом, доказательство действий и последствий российской агрессии и недопущение использования Россией ПАСЕ для ведения гибридной войны против Украины.

"На особом контроле должны оставаться попытки России легализовать незаконную аннексию Крыма и создание так называемых "ДНР" и "ЛНР", что она может делать путем приглашения представителей этих территорий на те или иные заседания или мероприятия в ПАСЕ. Эти задачи непростые, но зимняя сессия показала, что украинская делегация может с ними справиться, если все депутаты работают слаженно и не подыгрывают агрессору. По крайней мере, ПАСЕ показала, что будет придерживаться линии непризнания аннексии Крыма Россией и требовать, чтобы РФ выполняла все решения ПАСЕ, поэтому важно не допустить отхода Ассамблеи от этих принципов и использовать все ее возможности для давления на РФ", – объяснил он.

Подробней о ситуации в Страсбурге читайте в материале "Бой за ПАСЕ: почему для европейцев так важно дружить с Россией".

Как сообщали новости "Сегодня", в Страсбурге (Франция) завершилась зимняя сессия Парламентской ассамблеи, на которой, среди прочего, были окончательно утверждены полномочия российской делегации. Но был позитив и для Украины – ПАСЕ официально признала Россию стороной Минских договоренностей, а также призвала Москву прекратить агрессию против Украины и вернуть захваченные территории.

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