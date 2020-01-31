Бой за ПАСЕ: почему для европейцев так важно дружить с Россией

Фото: ПАСЕ

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Январская сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) стала для Украины проигрышной. В погоне за деньгами и необходимостью диалога с Москвой руками отдельных европейских стран российскую делегацию не просто вернули в ПАСЕ, но и сделали механизм применения санкций против нее почти невозможным, а вице-спикером избрали депутата Госдумы Петра Толстого. Украинская делегация пыталась оспорить полномочия своих российских "коллег". Но Москва прибегла к шантажу, пригрозив покинуть ПАСЕ, если к ее делегации применят санкции. Несмотря на поражение, бойкотировать сессии Ассамблеи Украина не будет. И, по словам экспертов, это правильная стратегия, поскольку Россия В ПАСЕ продолжит попытки легализации аннексии Крыма и так называемых "ДНР"/"ЛНР". А бойкотируя сессии, защитить свои интересы будет намного сложнее.

Украинская делегация вернулась в ПАСЕ. Осеннюю сессию с 30 сентября по 4 октября 2019 года мы бойкотировали в знак протеста против возвращения российской делегации, впервые с 1996 года. После аннексии Крыма и последующей интервенции на Донбасс Россию лишили права голоса, участия в наблюдательных миссиях и руководящих структурах ПАСЕ. Эпопея с возвращением российской делегации к работе в ПА длилась два года.

Москва постоянно шантажировала Совет Европы неуплатой своих членских взносов. К лету 2019 года долг России перед СЕ достиг 88 млн евро. Уплату членских взносов Кремль остановил в 2017 году. Если в течение двух лет страна-член СЕ не выполняет свои финансовые обязательства, ее могут исключить из Организации. И в июне прошлого года для России наступал дедлайн.

Решение ехать на зимнюю сессию даже не ставилось под сомнение. Ведь присутствие российской делегации в Ассамблее и отсутствие там голоса Украины осложнит линию защиты и международной поддержки перед лицом агрессии РФ. К примеру, на прошедшую зимнюю сессию ПАСЕ российская делегация ехала с вопросом прав русскоязычного населения на образование и своей версии истории Второй мировой.

Прошедшая с 27 по 31 января зимняя сессия ПАСЕ стала для Украины проигрышной. Во-первых, Ассамблея отказалась оспорить полномочия членов российской делегации, поддержав резолюцию авторства нидерландского депутата и симпатика России Тини Кокса, по которой Россия возвращается в ПАСЕ без каких-либо ограничений, ведь Москва начала платить взносы в Совет Европы и освободила украинских военнопленных моряков. Однако украинскую поправку о Крыме включить в резолюцию все-таки удалось.

Главное голосование по новой санкционной процедуре против нарушителей принципов Совета Европы было в среду вечером и стало еще одним негативным сигналом. Все поправки Украины отклонили. Россия не голосовала, так как, по словам Толстого, текст резолюции не был слишком пророссийским. Но, похоже, это был просто тактический ход. На самом деле теперь применить санкции против злостных нарушителей принципов Совета Европы, таких как Россия, будет куда сложнее. Новая процедура применения санкций рассчитана на 9 месяцев. В течение этого времени будет вестись диалог с нарушителем и в случае минимального намека на прогресс обратный отсчет 9 месяцев могут запустить заново.

Принятие резолюции именно в таком варианте произошло не по нашей вине. Курс на сближение с Россией в Совете Европы взяли давно. Двигателями выступают Франция и Германия. Политики Старой Европы считают, что диалог с Россией лучше, чем ничего. Именно это, по мнению президента Франции Эммануэля Макрона, – ключ к взаимопониманию с РФ.

"Результат голосования не свидетельствует, что поддержка Украины уменьшилась. Каждый член ПАСЕ принимал решение, руководствуясь собственными убеждениями. Большая часть делегатов, даже дружественных к России, считают, что она должна выполнять свои международные обязательства, а для этого она должна быть представлена в ПАСЕ, и с ней нужно вести диалог. Такую позицию мы слышали и в зале заседаний, и в комитетах, и на двусторонних встречах. Я не верю в эффективность такого подхода – это маниловщина", – написала глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько у себя в Facebook.

Эксперты говорят, что зимняя сессия ПАСЕ неожиданностей не принесла. По словам и.о. исполнительного директора Центра глобалистики "Стратегия XXI" Виталия Мартынюка, главная цель работы украинской делегации – полное и всестороннее разоблачение нарушений Россией правил и принципов Совета Европы и международного права в целом, доказание действий и последствий российской агрессии и недопущение использования Россией ПАСЕ для ведения гибридной войны против Украины.

"На особом контроле должны оставаться попытки России легализовать незаконную аннексию Крыма и создание так называемых "ДНР" и "ЛНР", что она может делать путем приглашения представителей этих территорий на те или иные заседания или мероприятия в ПАСЕ. Эти задачи непростые, но зимняя сессия показала, что украинская делегация может с ними справиться, если все депутаты работают слаженно и не подыгрывают агрессору. По крайней мере, ПАСЕ показала, что будет придерживаться линии непризнания аннексии Крыма Россией и требовать, чтобы РФ выполняла все решения ПАСЕ, поэтому важно не допустить отхода Ассамблеи от этих принципов и использовать все ее возможности для давления на РФ", – сказал сайту "Сегодня" Виталий Мартынюк.

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