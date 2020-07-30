МИД Украины не исключает возможность экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков ЧВК Вагнера

Вопрос будет решаться с правоохранительными органами

Задержанные в Беларуси боевики ЧВК Вагнера могли быть отправлены туда для дестабилизации ситуации накануне президентских выборов. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

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В МИД отмечают, что среди задержанных боевиков могут быть те, кто воевал против Украины на Донбассе.

"Украина давно предупреждала, что участники российских оккупационных сил и незаконных вооруженных формирований, участвовавших в боевых действиях на востоке Украины, используются в других точках мира и представляют угрозу. Выявление этих боевиков в Беларуси подтверждает этот факт и свидетельствует, что они могут быть использованы для дестабилизации ситуации в Беларуси накануне президентских выборов", – говорится в сообщении.

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В МИД отмечают, что Украина развивает добрососедские отношения с Беларусью, всесторонне поддерживает ее суверенитет и независимость.

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"Вопросы о возможной экстрадиции или иных правовых действиях будут решаться соответствующими правоохранительными и специальными органами", - отметили украинские дипломаты.

Напомним, в Беларуси были задержаны 33 боевика российской частной военной компании "Вагнер". Всего же в республику якобы прибыли около 200 российских наемников.

Госсекретарь Совбеза Беларуси Андрей Равков рассказал, что 14 задержанных наемников участвовали в боевых действиях на Донбассе.

Задержанных боевиков подозревают в подготовке теракта.

Все подробности в спецтеме Задержание наемников ЧВК "Вагнер" в Минске

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