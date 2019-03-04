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Задержание Климента в Крыму – в МИД Украины сделали заявление

Сегодня, 19:14

Усилиями многих людей архиепископ Климент был освобожден, однако он остается под угрозой преследований

Архиепископ Климент. Фото: pomisna.info
Архиепископ Климент. Фото: pomisna.info.
Задержание Климента в Крыму – в МИД Украины сделали заявление //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/bc7/411/5c7bc74119296.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/bc7/411/5c7bc74119296.jpg Политика Усилиями многих людей архиепископ Климент был освобожден, однако он остается под угрозой преследований

Министерство иностранных дел Украины требует от кремлевского режима прекратить преследование религиозных деятелей и других украинцев в оккупированном Крыму.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины по поводу задержания российскими оккупационными властями архиепископа Православной церкви Украины Климента.

"МИД Украины выражает протест Российской Федерации и ее оккупационным властям на территории Автономной Республики Крым по поводу безосновательного задержания архиепископа Православной церкви Украины Климента", – говорится в сообщении.

В МИД отметили, что Климент выполняет гуманитарную миссию – как глава Православной миссии помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы.

"Усилиями многих людей архиепископ Климент был освобожден, однако он остается под угрозой преследований, как и другие граждане Украины, которые оказывают сопротивление оккупантам. Требуем от кремлевского режима прекратить преследование на временно оккупированных территориях Украины религиозных деятелей и представителей конфессий. Призываем мировое сообщество, наших международных партнеров, правозащитные организации осудить очередное нарушение прав человека в АРК", – говорится в заявлении.

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Напомним, 3 марта днем в оккупированному Симферополе архиепископ Климент был задержан и направлен в отделение полиции. Российские силовики обвинили владыку сперва в "похищении церковной утвари", которая по описанию совпадала с вещами в его сумке, а потом – в том, что он нецензурно выражался на рынке перед автовокзалом, с котором собирался отправиться в Ростон-на-Доне, чтобы причастить и исповедовать политзаключенного украинца Павла Гриба. Позже архиепископ был освобожден.

Как мы уже писали, сам Климент назвал свое задержание попыткой оккупантов уничтожить ПЦУ на аннексированном полуострове.

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Тег Крым, МИД Украины, Климент

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