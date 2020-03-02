Задержание Мельничука в Греции: в МИД сообщили подробности

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили задержание в Греции экс-нардепа и бывшего командира батальона "Айдар" Сергея Мельничука.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

По его словам, украинский консул уже занимается данным вопросом, задержанному предоставлен адвокат. Кроме того, беременную жену и девятимесячного ребенка разместили недалеко от полицейского участка в гостинице.

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"Как только стало известно о задержании 1 марта 2020 года греческими правоохранительными органами Сергея Мельничука, сразу на место происшествия выехал консул Украины в Салониках. С полицией Греции консул договорился о временном содержании задержанного в полицейском отделении и обеспечении всем необходимым (питьевая вода и пища). Утром 2 марта в полицейский участок должен прибыть прокурор из города Салоники", – сказал Погорельцев.

Как сообщали новости "Сегодня", в 2016 году Донецкий городской суд Ростовской области вынес приговор Надежде Савченко (на тот момент военнослужащей ВСУ) в якобы убийстве двух российских журналистов под Луганском в 2014 году. В этом же приговоре российский суд назвал "организатора" убийства журналистов на Донбассе – оккупанты заподозрили именно Мельничука.

Напомним, что Сергей Мельничук был депутатом VIII созыва. Избирался в Верховную Раду по списку Радикальной партии Олега Ляшко, но позже был исключен из фракции, после чего вступил в группу "Воля народа". В марте 2017 года заявил о выходе из парламентской коалиции.

Отметим, что осенью прошлого года подобным образом был задержан в Польше еще один ветеран АТО Игорь Мазур – его тоже взял под стражу Интерпол по запросу России. Читайте подробности задержания Мазура и его возвращения в Украину.

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