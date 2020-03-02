Задержание Мельничука: в Украине приняли неожиданное для России решение

После задержания экс-нардепа и бывшего комбата "Айдара" Сергея Мельничука в Греции украинское бюро Интерпола подало запрос в эту Международную организацию уголовной полиции и добилось пересмотра российского запроса по украинцу. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

В МВД отметили, что РФ постоянно злоупотребляет инструментами Интерпола для незаконного преследования в других странах мира украинских граждан, которые противодействовали вооруженной гибридной агрессии РФ в Крыму и на Донбассе.

"Очередную такую ​​провокацию совершено правоохранительными органами РФ в отношении гражданина Украины Мельничука, бывшего народного депутата Украины, который был задержан во время пересечения греческо-болгарской границы по сфабрикованным обвинениям в якобы причастности к убийству в апреле 2014 года вблизи Ростовской области РФ. МВД Украины и Национальное центральное бюро Интерпола Украины заявляют о недопустимости злоупотребления инструментами Интерпола согласно ст.3 Устава этой организации, запрещающий политически мотивированное преследование лиц", – сказал Аваков.

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Он заверил, что по дипломатическим каналам идет активная работа для того, чтобы Мельничук смог вернуться домой. В то же время Генеральным секретариатом Международной организации уголовной полиции Интерпол после обращения НЦБ Интерпола в Украине было принято решение о пересмотре запроса РФ об объявлении в розыск и задержании Мельничука для проверки его правовой обоснованности и соответствия ст.3 Устава организации.

"Я, как министр внутренних дел, обратился к Генеральному секретарю МОУП Интерпол господину Юргену Штоку о необходимости выработки действенного механизма блокировки злоупотребления Россией своего права как государства-члена организации", – подчеркнул глава МВД.

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В ведомстве напомнили, что правоохранительные органы РФ уже неоднократно злоупотребляли инструментами и возможностями Интерпола в отношении граждан Украины. В частности, в отношении таких политических и общественных деятелей как Анатолий Гриценко, Мустафа Джемилев, Рефат Чубаров, Игорь Мазур и др. Во всех этих случаях имело место политически мотивированное преследование, которое недопустимо в соответствии со ст.3 Устава МОУП Интерпол.

"Надеемся, что эта очередная провокация РФ в отношении гражданина Украины Мельничука не достигнет своей цели, и он сможет вернуться домой", – подытожили в МВД.

Напомним, сам бывший политик записал видео прямо из полицейского участка в Греции. Он сообщил, что вместе с ним была его беременная жена и маленький ребенок. Позже в МИД Украины подтвердили задержание бывшего политика и ветерана АТО. В свою очередь глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказывал, что Россия напрямую обратилась к Греции по задержанию Мельничука. По его словам, это произошло на уровне двухсторонних контактов.

В 2016 году Донецкий городской суд Ростовской области вынес приговор Надежде Савченко (на тот момент военнослужащей ВСУ) в якобы убийстве двух российских журналистов под Луганском в 2014 году. В этом же приговоре российский суд назвал "организатора" убийства журналистов на Донбассе – оккупанты заподозрили именно Мельничука.

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