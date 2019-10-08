Загороднюк прояснил ситуацию с оборонным бюджетом-2020

Министр обороны считает, что в украинской армии слишком мало современной техники

Андрей Загороднюк / Фото: Минобороны Украины

Сумма оборонного бюджета на 2020 год не будет сокращаться и по итогу все останутся довольным окончательными цифрами. Об этом он сказал на открытии XVI Международной специализированной выставки "Оружие и безопасность" в Киеве министр обороны Андрей Загороднюк.

"Вы знаете, что в последнее время распространяется информация о якобы уменьшении бюджета на оборону. Это не так. Он, кстати, увеличен", – сказал он и добавил, что после принятия госбюджета-2020 "все будут довольны результатом".

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Кроме того, на своей странице в Facebook он написал, что в вопросе закупок военной техники и вооружения Минобороны будет обращать внимание и на государственные предприятия, и на частные.

"Не секрет, что процент новой техники в современных ВСУ не соответствует нашим планам развития. Качественно новый уровень оснащения армии, к которому мы стремимся, предусматривает закупку высокотехнологичных образцов вооружения и военной техники. Осмотрев экспозицию XVI выставки "Оружие и безопасность-2019", убедился, что именно на таких мероприятиях мы можем найти тех, кто поможет исправить эту ситуацию", – подчеркнул Загороднюк.

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Как сообщали новости "Сегодня", премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в госбюджете-2020 расходы на оборону вырастут. Он опроверг информацию, что Кабмин якобы намерен урезать такие расходы.

Отметим, ранее министров финансов Оксана Маркарова заявляла, что оборонный бюджет на 2020 год планируется на уровне 245 миллиардов гривен.

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