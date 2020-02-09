Загороднюк рассказал о призыве в армию в 2020 году

По его словам, в этом году с 20-ти лет призыв на срочную службу будет обязательным

Видео : Украина 24

Призыв на срочную службу юношей в возрасте 18 и 19 лет будет проходить на добровольной основе.Об этом министр Андрей Загороднюк рассказал 8 февраля в эфире телеканала Украина 24.

По словам главы Минобороны, соответствующие разъяснения разослали областным государственным администрациям.

"Сейчас готовим ряд изменений, в частности к правительственному постановлению и правовой базе оборонного ведомства, чтобы урегулировать этот вопрос", – сказал министр.

По его словам, в этом году с 20-ти лет призыв на срочную службу будет обязательным, а с 18 и 19-ти исключительно по согласию призывников.

Министр также напомнил, что военнослужащие срочной службы не привлекались и не будут привлекаться к проведению операции Объединенных сил.

При этом он уточнил, что граждане Украины могут подписать контракт на прохождение службы в рядах ВС Украины уже с 18 лет.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому в армию на срочную службу будут забирать с 18 лет (до этого было с 20-ти). Граничный возраст – 27 лет. Новости "Сегодня" разбирались, зачем изменили призывной возраст и хорошая ли это идея.

Также стало известно, кого заберут в армию весной. Андрей Загороднюк рассказывал, что принудительно никого в воинские части отправлять не будут.

А как начинался весенний призыв в прошлом году, смотрите в сюжете:

Загороднюк сообщил также, что соответствующие разъяснения вскоре будут опубликованы на официальном сайте Министерства обороны Украины.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама