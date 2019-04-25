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Захарова разразилась истерикой из-за принятия закона об украинском языке

Сегодня, 17:15

В МИД РФ заговорили о "принудительной и тотальной украинизации" в Украине

Фото: Politeka
Фото: Politeka.

В принятом Верховной Радой законе о функционировании украинского языка в качестве государственного в России усмотрели дискриминацию русского языка и даже считают, что он якобы нарушает Минские соглашения. Об этом заявила на брифинге спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она считает, что закон устанавливает запрет на русский язык в Украине.

"Верховная Рада приняла во втором чтении скандальный закон об украинском языке. По-другому его назвать нельзя. По своей сути он является законом о принудительной украинизации, фактически тотальной. Закон устанавливает прямые запреты и ограничения на использование русского языка в различных аспектах общественной жизни. После официального опубликования принятого документа ему будет дана соответствующая оценка", – сказала Захарова.

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Кроме того, спикер МИД РФ утверждает, что новый "языковый" закон каким-то образом идет в разрез с Минскими соглашениями, где зафиксировано "право на языковое самоопределение". Это по ее словам, может усложнить урегулирование конфликта на Донбассе.

Стоит отметить, что новый "языковой" закон устанавливает применение украинского языка в деятельности органов государственной власти, в сфере обслуживания, собственных названиях, в СМИ электронных и печатных, в образовании. Однако не затрагивают частную жизнь украинцев: люди могут свободно общаться на том языке, на каком сочтут нужным. Также нацменьшинства получили гарантии в образовательном процессе.

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Тег Россия, украинский язык, захарова, мид рф, минские соглашения, языковой закон

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