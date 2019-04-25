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Закон об украинском языке: нацменьшинства получили гарантии

Сегодня, 12:01

Изучение украинского языка гарантируется даже в учебных заведениях за границей

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Принятый Верховной Радой закон № 5670-д о функционировании украинского языка как государственного гарантирует обучение на государственном языке в школах и высших учебных заведениях, а также определяет порядок обучения на украинском языке для представителей нацменьшинств.

Учебный процесс и экзамены

Новый закон определяет, что образовательный процесс в учебных учреждениях будет проходить на государственном языке – начиная от дошкольного образования и заканчивая высшим. Учебные заведения обеспечивают обязательное изучение государственного языка в объеме, что позволяет осуществлять профессиональную деятельность в выбранной области с использованием государственного языка.

Внешнее независимое оценивание и вступительные экзамены будут на украинском языке (задания составляются на украинском), кроме ВНО по иностранным языкам. Задача сертификационной работы внешнего независимого оценивания составляются на государственном языке.

В то же время государство гарантирует изучение иностранных языков, а также одна или несколько дисциплин могут преподаваться двумя или более языками – на украинском, английском и других языка ЕС.

Закон также предполагает, что обучение в украинских учебных заведениях за границей на государственном языке с его же обучением.

Украинский язык для нацменьшинств

Лицам, принадлежащим к коренным народам, национальных меньшинств Украины, иностранцам и лицам без гражданства создаются надлежащие условия для изучения государственного языка. Представителям нацменьшинств гарантируется право на обучение в коммунальных учебных заведениях для получения дошкольного и общего среднего образования, наряду с государственным языком, языком соответствующего коренного народа. Это право реализуется путем создания в соответствии с законодательством отдельных классов (групп).

Отметим, Украину по праву называют многонациональной страной, ведь, по данным последней всеукраинской переписи населения, у нас проживают представители более 130 национальностей и народностей. Сегодня в северных областях Украины обитает много белорусов, в западных — венгров, румын, поляков, в восточных — русских, армян, татар, в южных и центральных регионах — крымских татар, болгар и молдаван. Сайт "Сегодня" узнавал, как живут нацменьшинства в Украине.

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Тег закон, украинский язык, нацменьшинства, обучение

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Сегодня

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