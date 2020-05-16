Закон о референдуме: Разумков рассказал о рассмотрении документа в Раде

Законопроект планируют обсудить в парламенте уже в ближайшее время

Законопроект о всеукраинском референдуме, который входит в пакет документов о народовластии, в парламенте могут рассмотреть уже в ближайшее время – через несколько недель.

Такое предположение сделал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщает "Радио Свобода".

"Я надеюсь, что в ближайшее время, через несколько недель, мы его сможем вынести в зал Верховной Рады и рассмотреть. С одной стороны, важно, чтобы это был один из самых сбалансированных и качественных законопроектов, а с другой стороны – надо получить поддержку наших коллег", - подчеркнул спикер парламента.

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По словам Разумкова, это будет полезно "и для будущей имплементации и внедрения тех норм, которые он предусматривает".

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Он также напомнил, что пакетом законопроектов о народовластии в парламенте занимается первый вице-спикер, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

Напомним, что среди вопросов, которые планируют вынести на референдум, является запуск рынка земли. Президент Владимир Зеленский уже заявил, что иностранцы не смогут покупать украинскую землю без референдума .

Больше мнений экспертов читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Референдум в Украине: чем опасен и зачем вообще нужен" .

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