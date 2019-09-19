Закон о столице и реформа прокуратуры: чем займется Верховная Рада

Фото: Верховная Рада Украины

Сегодня в Верховной Раде не так много законопроектов на рассмотрение (в последнее время их бывало не менее 30), однако есть пару очень важных документов.

Депутаты планируют начать свою работу с включения в повестку дня законопроекта №2143 о столице, которым предлагается, среди прочего, на 8 декабря 2019 года назначить перевыборы мэра и Киевсовет, кардинально поменять и структуру управления столицей, вернуть райсоветы, которые были ликвидированы в 2010 году.

Кроме того, парламент займется реформой прокуратуры. Законопроект № 1032 предполагает ликвидацию военной прокуратуры, переименование Генеральной прокуратуры в Офис прокурора и все прокуроры должны будет пройти переаттестацию. Этот документ будет рассматриваться во втором чтении по сокращенной процедуре.

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Законопроект о перезагрузке власти №1066 депутаты рассмотрят во втором чтении. Документ упрощает порядок принятия и увольнения чиновников на госслужбу и предлагает ввести заключение контракта между государством и госслужащим.

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Также сегодня в парламенте планируется рассмотрение следующих законопроект: о совершенствовании процедуры увольнения и назначения членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания (№2036); относительно совершенствования публичных закупок (№1076); законопроект об обеспечении эффективности механизма предотвращения коррупции (№1029); внесение изменений в закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг (№1053-1).

Отметим, что один из важнейших вопросов на этой неделе – бюджет страны, но его оставили на пятницу. Кабинет министров вовремя подготовил проект, заложил первоначльные цифры. Также был опубликован график рассмотрения в Раде проекта бюджета на 2020 год.

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