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Генеральную прокуратуру Украины могут ликвидировать: законопроект Зеленского

30 августа, 19:15

Президент предложил реформировать органы прокуратуры в Украине

/ Фото: Сегодня

В Украине могут ликвидировать Генеральную прокуратуру и создать вместо нее Офис генерального прокурора.

Соответствующее предложение поступило от президента Владимира Зеленского в виде законопроекта №1032 "О внесении изменений в ряд законов Украины о первоочередных мерах по реформе органов прокуратуры", который был подан на рассмотрение Верховной Радой.

"Офис генерального прокурора возглавляет генеральный прокурор, у которого есть первый заместитель и заместители, а также заместитель Генерального прокурора – руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП)", – гласит текст документа.

Согласно президентскому законопроекту, система прокуратуры Украины будет состоять из Офиса генпрокурора, областных и окружных прокуратур.

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Кроме того, Зеленский предложил ликвидировать Военную прокуратуру и должность главного военного прокурора, а также доверить генпрокурору полномочия в случае необходимости формировать специализированные прокуратуры на правах структурного подразделения своего Офиса, подразделения областных либо окружных прокуратур.

А положение о том, что "в Генеральной прокуратуре Украины образуется (на правах самостоятельного структурного подразделения) Главная военная прокуратура, которую возглавляет заместитель генерального прокурора – главный военный прокурор" исключается из закона о прокуратуре.

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Должность заместителя генерального прокурора – главного военного прокурора также исключена из списка прокуроров органа прокуратуры.

Согласно новому законопроекту, генпрокурор может быть уволен президентом на основании и в пределах представления соответствующего органа, осуществляющего дисциплинарное производство в отношении прокуроров (сейчас им является Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров), или Высшего совета правосудия.

Вдобавок к этому человек без юридического образования и пяти лет стажа работы в области права теперь не сможет стать генпрокурором.

Напомним, что на первой сессии Верховной Рады IX созыва был уволен старый генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и назначен новый. Им стал Руслан Рябошапка – его кандидатуру поддержали 312 депутатов парламента.

Более подробно о новом главе Генеральной прокуратуры вы можете узнать в статье "Борец с коррупцией и "крутой специалист": кто такой генпрокурор Руслан Рябошапка" на нашем сайте.

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Источник: Сегодня

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