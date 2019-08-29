Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,22
27,95

Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте

29 августа, 17:00

Президент предложил свой проект закона вместо подготовленного предыдущим парламентом

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Президент Владимир Зеленский внес в парламент проект Закона об особой процедуре отстранения президента Украины (импичмент). Информация об этом появилась на сайте Верховной Рады.

Законопроект определен как неотложный. Но сам текст документа пока отсутствует.

Это уже не первый проект закона об импичменте. Ранее народные депутаты поддержали во втором чтении и в целом законопроект №1098 о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях парламента. За принятие закона проголосовали 279 народных депутатов.

Реклама

Авторы документа отмечали, что принятие данного закона была обусловлена необходимостью устранения пробела в действующем законодательстве, регулирующем правовые и организационные основы процедуры устранения президента Украины с поста в порядке импичмента.

Более подробно читайте в материале: Первое заседание Верховной Рады IX созыва: главные подробности, фото и видео

В тренде
Синоптики озвучили прогноз погоды на последние дни лета и начало осени
День летнего солнцестояния

12 июня спикер украинского парламента Андрей Парубий сообщил, что подписал закон и передал на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому. 3 июля Парубий обратился к Зеленскому с напоминанием, что на подписание или ветирование закона президенту отводится 15 дней и этот срок истек еще 27 июня. Отметим, что Зеленский так и не подписал законопроект, подготовленный парламентом VIII созыва, но вместо этого внес в Раду свой. 

Напомним, что еще 21 июля 2019 года глава государства заявил на брифинге в избирательном штабе партии после закрытия избирательных участков, что одним из первых законов, которые подаст партия "Слуга народа" в Верховной Раде, станет закон об импичменте президента.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Рада импичмент Зеленский законопроекты

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Первое заседание Верховной Рады IX созыва: главные подробности, фото и видео
Первое заседание Верховной Рады IX созыва: главные подробности, фото и видеоПолитика
Эксперты ООН: жизнь Сенцова находится в опасности
Эксперты ООН: жизнь Сенцова находится в опасностиРоссия
Новая Рада начинает работу: онлайн-трансляция
Новая Рада начинает работу: онлайн-трансляцияПолитика
В Кремле сделали заявление о встрече
В Кремле сделали заявление о встрече "Нормандской четверки" на высшем уровнеПолитика
Перехода на контрактную службу не будет: что готовит армии Украины новая Рада
Перехода на контрактную службу не будет: что готовит армии Украины новая РадаПолитика
Первое заседание новой Верховной Рады: онлайн-трансляция
Первое заседание новой Верховной Рады: онлайн-трансляцияПолитика

Новости партнеров

Loading...