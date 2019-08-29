Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Президент Владимир Зеленский внес в парламент проект Закона об особой процедуре отстранения президента Украины (импичмент). Информация об этом появилась на сайте Верховной Рады.

Законопроект определен как неотложный. Но сам текст документа пока отсутствует.

Это уже не первый проект закона об импичменте. Ранее народные депутаты поддержали во втором чтении и в целом законопроект №1098 о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях парламента. За принятие закона проголосовали 279 народных депутатов.

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Авторы документа отмечали, что принятие данного закона была обусловлена необходимостью устранения пробела в действующем законодательстве, регулирующем правовые и организационные основы процедуры устранения президента Украины с поста в порядке импичмента.

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12 июня спикер украинского парламента Андрей Парубий сообщил, что подписал закон и передал на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому. 3 июля Парубий обратился к Зеленскому с напоминанием, что на подписание или ветирование закона президенту отводится 15 дней и этот срок истек еще 27 июня. Отметим, что Зеленский так и не подписал законопроект, подготовленный парламентом VIII созыва, но вместо этого внес в Раду свой.

Напомним, что еще 21 июля 2019 года глава государства заявил на брифинге в избирательном штабе партии после закрытия избирательных участков, что одним из первых законов, которые подаст партия "Слуга народа" в Верховной Раде, станет закон об импичменте президента.

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