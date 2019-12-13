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Закон об особом статусе Донбасса: в "Слуге народа" назвали два пути

13 декабря, 10:53

Виталий Рябошапка

В Верховной Раде пока не знают, как именно будут решать ситуацию с особым статусом

Александр Корниенко. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Александр Корниенко. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

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Пока что Верховная Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса. Однако далее, как говорит замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, депутаты определятся – будет или создание нового закона или "перекроят" уже существующий. Об этом идет речь в материале сайта "Сегодня" о том, какое будущее у закона об особом статусе Донбасса.

По его словам, пока что даже не определен подход к написанию нового закона.

"Если мы говорим, как создаются законы, то есть два пути. Первый – взять и написать "с нуля". Второй – взять существующий закон и с ним поработать. Мы в ближайшее время определимся, каким образом мы будем работать, какая рабочая группа будет. Потому что спикер Верховной Рады неоднократно говорил, что такие законы нужно разрабатывать всей Верховной Радой", – сказал Корниенко.

Он отметил, что сейчас "нарабатываются позиции, которые могут быть в новом законе".

"Ближе к следующей "нормандской встрече" мы будем видеть прогресс по выполнению тех договоренностей, которые были достигнуты на этой встрече (9 декабря – авт.). И тогда уже будем приходить к консенсусу по закону об особом статусе", – отметил нардеп.

Отметим, что на переговорах в Париже договорились о следующей "нормандской встрече" через четыре месяца. Дата пока не определена, но примерно в марте.

Как сообщали новости "Сегодня", парламент согласился внести изменения в статью 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", заменив в ней дату срока действия закона с "2019 год" на "2020". Читайте подробнее, что нужно знать о законе об особом статусе Донбасса.

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закон особый статус особый статус Донбасса Александр Корниенко

Источник: Сегодня

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