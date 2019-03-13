Закон об украинском языке: Рада за два дня прошла более 200 поправок

Всего поправок более двух тысяч – депутаты планируют принять закон на следующей неделе

Закон об украинском языке: Рада за два дня прошла более 200 поправок 2019-03-13T17:50:11+02:00 Политика Всего поправок более двух тысяч – депутаты планируют принять закон на следующей неделе

Верховная Рада второй день подряд рассматривала законопроект №5679-д о функционировании украинского языка как государственного и прошла уже более 200 поправок.

В парламенте предлагают сделать украинский язык обязательным в сфере обслуживания. Депутаты внесли более двух тысяч поправок, но за два дня прошли только более 200. Одобрить документ в целом народные избранники планируют на следующей неделе.

Украинский язык собираются сделать обязательным для высокопоставленных чиновников, а для предпринимателей, чьи подчиненные – в кафе, ресторанах, торговых центрах – обращаются к клиентам на иностранном языке (например, русском), введут штраф. Его размер может достичь семи тысяч гривен.

Авторы законопроекта отмечают: права нацменьшинств документ не нарушает – в быту, как и сейчас, говорить можно будет на любом языке.

Напомним, в октябре прошлого года Рада приняла закон об украинском языке. Согласно документу, все сферы жизнедеятельности страны хотят обязать использовать исключительно украинский язык. Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседании любых госорганов, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов. Читайте подробней о новом законе о государственном языке.

В свою очередь в комментарии сайту "Сегодня" глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко и директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала объяснили, когда стоит ожидать решения Рады по украинскому языку и что может этому препятствовать. Политологи настроены оптимистично, но напоминают о более чем 2000 правок.

Спикер Рады Андрей Парубий также обратился к депутатам и объяснил им, что это их долг принять "языковой" закон. Подробней смотрите в сюжете "Сегодня".

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