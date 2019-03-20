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Законопроект о государственном языке депутаты планируют принять уже в этот четверг

Сегодня, 03:19

В парламенте продолжают обсуждать поправки к документу, рассмотрели 656 из двух тысяч

Законопроект о государственном языке депутаты планируют принять уже в этот четверг Политика В парламенте продолжают обсуждать поправки к документу, рассмотрели 656 из двух тысяч

Законопроект о государственном языке депутаты планируют принять уже в этот четверг. В парламенте продолжают обсуждать поправки к документу. Рассмотрели 656 из двух тысяч. Больше всего споров вызвала статья о языке науки. Согласно законопроекту, всю научную деятельность в Украине следует проводить только на государственном языке. Часть же депутатов настаивала – ученым надо позволить писать статьи на том языке, на котором они общаются в быту. Ни одной поправки не приняли – поддержали замечания только с полсотни депутатов.

Ранее сообщалось, что законопроекту №5679-д об украинском языке депутаты посвятят еще одну неделю работы.

Напомним, в комментарии сайту "Сегодня" глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко и директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала объяснили, когда стоит ожидать решения Рады по украинскому языку и что может этому препятствовать. Политологи настроены оптимистично, но напоминают о более чем 2000 правок.

Спикер Рады Андрей Парубий обращался к депутатам и объяснил им, что это их долг принять "языковой" закон. Подробней смотрите в сюжете "Сегодня".

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Тег закон, Верховная Рада

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