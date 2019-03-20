Законопроект о государственном языке депутаты планируют принять уже в этот четверг
В парламенте продолжают обсуждать поправки к документу, рассмотрели 656 из двух тысяч
Законопроект о государственном языке депутаты планируют принять уже в этот четверг. В парламенте продолжают обсуждать поправки к документу. Рассмотрели 656 из двух тысяч. Больше всего споров вызвала статья о языке науки. Согласно законопроекту, всю научную деятельность в Украине следует проводить только на государственном языке. Часть же депутатов настаивала – ученым надо позволить писать статьи на том языке, на котором они общаются в быту. Ни одной поправки не приняли – поддержали замечания только с полсотни депутатов.
Ранее сообщалось, что законопроекту №5679-д об украинском языке депутаты посвятят еще одну неделю работы.
Напомним, в комментарии сайту "Сегодня" глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко и директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала объяснили, когда стоит ожидать решения Рады по украинскому языку и что может этому препятствовать. Политологи настроены оптимистично, но напоминают о более чем 2000 правок.
Спикер Рады Андрей Парубий обращался к депутатам и объяснил им, что это их долг принять "языковой" закон. Подробней смотрите в сюжете "Сегодня".
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