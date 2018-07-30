"Укрзализныця" едва не закупила памятные значки у России

Сегодня, 19:08

И.о. главы правления "Укрзализныци" Кравцов поручил остановить процедуру резонансной закупки памятных значков для украинских железнодорожников у филиала РЖД

"Укрзализныця" едва не закупила памятные значки у России
Автор фото: Юрий Кузнецов, "Сегодня"

Контракт "Укрзализныци" на закупку памятных знаков "Почетный железнодорожник" едва не обернулся скандалом – замглавы Минэкономразвития Максим Нефьодов на своей странице в Facebook обратил внимание на то, что значки планируется закупать по прямому договору без тендера у филиала Российских железных дорог.

Позже Нефьодов добавил, что процедура закупки была остановлена. Отметим, контракт был заключен на сумму 181,927 тыс. российских рублей.

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Об остановке процедуры закупки на своей странице в Facebook сообщил исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

"Мы обратились в Министерство инфраструктуры Украины с соответствующими документами, чтобы пересмотреть порядок участия украинской стороны в этом соглашении. Знаю одно – преданных делу железнодорожников нельзя оставлять без наград. Инициируем введение высшей национальной награды для работников Украинской железной дороги.", – написал Кравцов.

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Напомним, ранее "Укрзализныця" показала новые вагоны с видеослежением, USB и мониторами. Для таких вагонов не существует санитарных зон — благодаря биотуалетам, пассажиры смогут справить нужду в любое время, даже на стоянках. 

Кроме того, "Укрзализныця" вводит новые технологии уборки. И.о. главы УЗ Евгений Кравцов уже показал новшества в уборке вагонов. Их начнут использовать во всех поездах до конца года, а пока – только на самых популярных маршрутах.
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Источник:

"Сегодня"

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