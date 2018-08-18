Замглавы МИД Италии и РФ обсудили состояние Сенцова

Сегодня, 00:44

Грушко заверил замсекретаря Пикки в том, что состояние здоровья украинского кинорежиссера, объявившего голодовку, постоянно контролируется

Олег Сенцов. Фото: пресс-служба ТРК &quot;Украина&quot;
Олег Сенцов. Фото: пресс-служба ТРК "Украина"

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко утверждает, что состояние здоровья удерживаемого в РФ украинского политзаключенного Олега Сенцова находится под контролем, а его жизни ничего не угрожает, сообщается на официальном сайте министерства иностранных дел Италии.

Как отмечается в сообщении, Грушко в ходе телефонного разговора с заместителем министра иностранных дел Италии Гульельмо Пикки в четверг "попросил не беспокоиться" по поводу состояния здоровья политзаключенного.

"Во время телефонного разговора заместитель министра иностранных дел Грушко заверил замсекретаря Пикки в том, что состояние здоровья украинского кинорежиссера, объявившего голодовку, постоянно контролируется, не угрожает жизни и что у Сенцова есть доступ ко всей необходимой помощи", – сообщается на сайте итальянского внешнеполитического ведомства.

Накануне сообщалось, что акции в поддержку Сенцова пройдут у посольств РФ в Киеве и Лондоне.

Как сообщалось, 15 августа группа из трех спецдокладчиков ООН в сфере прав человека призывала Россию немедленно вернуть свободу украинскому режиссеру Сенцову и выразила обеспокоенность его физическим и психическим состоянием. ни также призвали "российские власти гарантировать Сенцову доступность необходимого медицинского лечения на основании его полного согласия на это".

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в терроризме. Режиссер удерживается в исправительной колонии строгого режима в г.Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ РФ).

С 14 мая 2018 года Сенцов держит голодовку, требуя отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ "по политическим мотивам". Родственники Сенцова заявляют о серьезном ухудшении состояния его здоровья.

Незаконно осужденного в РФ украинца Олега Сенцова могут включить в список по обмену политзаключенных Кремля на осужденных в Украине россиянТакое мнение высказал зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев.
ООН, состояние, Сенцов

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Источник:

Интерфакс-Украина

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